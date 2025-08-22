Congo-Brazzaville: Football - Les résultats des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Ligue Europa Conférence)

22 Août 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Ligue Europa Conférence, matches aller des barrages

Drita et Raddy Ovouka, titulaire, prennent une option en battant Differdange 2-1. Les champions du Kosovo se rendra au Luxembourg le 28 août.

Le Servette rapporte un point de Cracovie où les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk recevaient pour leur match à domicile (1-1). Bradley Mazikou a joué toute la rencontre.

Lausanne est tenu en échec par les Turcs du Besiktas (1-1). Kévin Mouanga et Morgan Poaty étaient titulaires sur les deux flancs de la défense vaudoise. Poaty a été remplacé à la 90e+2.

Match retour à Istanbul le 28 août.

Sans ses Congolais (Makouana, Tomandzoto et Yoka), non convoqués, Polissya est balayé par la Fiorentina sur terrain neutre à Presov, en Serbie, sur le score de 0-3. Match retour en Italie.

Strasbourg concède le nul face à Brondby (0-0). Junior Mwanga était titulaire tandis que Dilane Bakwa est entré à la 62e.

