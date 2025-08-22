Ligue Europa Conférence, matches aller des barrages

Drita et Raddy Ovouka, titulaire, prennent une option en battant Differdange 2-1. Les champions du Kosovo se rendra au Luxembourg le 28 août.

Le Servette rapporte un point de Cracovie où les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk recevaient pour leur match à domicile (1-1). Bradley Mazikou a joué toute la rencontre.

Lausanne est tenu en échec par les Turcs du Besiktas (1-1). Kévin Mouanga et Morgan Poaty étaient titulaires sur les deux flancs de la défense vaudoise. Poaty a été remplacé à la 90e+2.

Match retour à Istanbul le 28 août.

Sans ses Congolais (Makouana, Tomandzoto et Yoka), non convoqués, Polissya est balayé par la Fiorentina sur terrain neutre à Presov, en Serbie, sur le score de 0-3. Match retour en Italie.

Strasbourg concède le nul face à Brondby (0-0). Junior Mwanga était titulaire tandis que Dilane Bakwa est entré à la 62e.