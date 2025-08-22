Sénégal: Tambacounda - Le maire encourage les habitants de la ville à souvent planter des arbres

Tambacounda — Le maire de Tambacounda (est), Pape Banda Dièye, a jugé nécessaire, jeudi, de mener souvent des activités de reboisement dans cette commune.

"Nous devons multiplier les actions de reboisement dans les quartiers de la commune de Tambacounda. Le chef d'État a insisté sur la plantation d'arbres fruitiers", a-t-il dit, estimant que la municipalité doit suivre cette recommandation faite le président de la République.

Pape Banda Dièye prenait part à une activité de reboisement, au quartier Daybatou.

Il a salué la participation des jeunes dudit quartier au programme communal de plantation et d'entretien des arbres.

"Chaque année, nous plantons 1 500 arbres dans la commune, dans le cadre de notre programme communal de reboisement. Aujourd'hui, je suis venu répondre à l'invitation du délégué du quartier Daybatou où, depuis 2022, il y a de belles réalisations en matière de reboisement", a dit M. Dièye.

"Cette année, le quartier Daybatou s'engage à planter 150 arbres : 100 arbres forestiers et 50 arbres fruitiers", a-t-il précisé.

Le préfet de Tambacounda, Alioune Badara Mbengue, a pris part au reboisement de ce quartier de Tambacounda. Il a encouragé ses habitants à reboiser davantage.

"Nous saluons cette mobilisation communautaire [...] Si on voit des communautés se mobiliser pour planter des arbres et les entretenir, il est important de les encourager", a dit M. Mengue.