Sénégal: Le soutien des autorités au magistrat Mame Mandiaye Niang et d'autres sujets en exergue

Dakar — Le soutien de l'Etat sénégalais au magistrat Mame Mandiaye Niang de la Cour pénale internationale est l'un des sujets au menu de la livraison de vendredi de la presse quotidienne.

Sous sanctions américaines, le procureur adjoint sénégalais est revenu sur le soutien reçu du Sénégal à travers le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, et son Premier ministre, Ousmane Sonko. "Le Sénégal, a-t-il dit dans des propos rapportés par Le Soleil, m'a renforcé dans la position que je sais juste".

Le magistrat dénonce, dans le même temps, "l'attitude des Etats-Unis et d'Israël, et réaffirme l'indépendance des juges de la CPI face aux enquêtes sur l'Afghanistan, la Palestine et l'Ukraine", ajoute Le Soleil.

"L'Etat s'érige en bouclier" de Mame Mandiaye Niang, affiche à ce sujet Sud Quotidien, L'Union des magistrats du Sénégal (UMS), de son côté, "adoube la posture des autorités" sénégalaises, signale la même publication.

Vox Populi va plus loin en soulignant que le Sénégal "invite les autorités américaines à retirer ces sanctions qui constituent une atteinte grave au principe de l'indépendance de la justice". "Sanctionné par les USA, soutenu par son pays", écrit le journal Le Quotidien en évoquant la situation du magistrat sénégalais de la CPI.

"Si le ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères lui apporte son soutien, Mandiaye Niang, qui fait partie des quatre magistrats sanctionnés par les USA, reste inflexible sur ses principes", note Le Quotidien.

Le Sénégal "réagit avec fermeté" sur cette question des sanctions américaines contre des magistrats de la CPI, en plus Dakar "appelle les Etats parties à défendre la Cour contre toute pression politique", renchérit L'info.

"En tant que magistrat, je sais qu'il est dans l'essence de ma fonction de contrarier des gens, surtout des puissants. J'ai appris à faire face à cela", explique Mame Mandiaye Niang dans des propos repris à sa une par Vox Populi. Et d'ajouter : "Si on ne fait pas face, malgré les difficultés, ce sera le règne absolu de la tyrannie. Et ça, ce n'est pas acceptable".

Le Soleil, s'intéressant à la participation du président Bassirou Diomaye Faye à la 9e édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, annonce que le Sénégal et le Japon ont signé, en marge de la TICAD 9, un mémorandum dans le domaine de la formation professionnelle et du transfert de compétences.

Cet accord prévoit la construction d'une annexe du centre de formation professionnelle et technique (CFPT) Sénégal-Japon, un établissement dakarois considéré comme une référence dans la formation aux métiers industriels et qui constitue un fleuron de la coopération sénégalo-nippone.

Plusieurs journaux, dont Le Quotidien, annonce que l'ancien maire de Dakar, Barthélémy Dias, "a déposé un sursis à exécution" à la Cour suprême pour empêcher la tenue de l'élection de son successeur. Le journal considère cette action comme la "dernière arme" du maire déchu, lequel a enchaîné les procédures judiciaires pour être rétabli dans ses fonctions.

Barthélémy Dias "veut freiner le pouvoir dans son forcing", relève le quotidien Les Echos, selon lequel le maire déchu de Dakar "n'a pas dit son dernier mot [...]" et "compte aller jusqu'au bout pour être 'rétabli dans ses droits"'.

"Après son recours qui sera jugé le 18 septembre prochain contre la décision du préfet de le démettre de ses fonctions de conseiller municipal, Dias-fils vient de saisir à nouveau la Cour suprême pour faire annuler l'élection d'un nouveau maire de Dakar prévue lundi 25 août", renseigne le journal.

"Il a ensuite commis un huissier pour transmettre ladite requête" à Ngoné Mbengue, actuelle maire intérimaire, et au préfet, signale le quotidien Les Echos.