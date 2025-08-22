Sénégal: Début du conseil interministériel sur la relance de la Sonacos

22 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le conseil interministériel consacré à la relance de la Sonacos, la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal, vient de démarrer à la primature, a constaté l'APS.

Plusieurs ministres, notamment celui de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage, Mabouba Diagne, participent à cette rencontre dont les travaux sont dirigés par Boubacar Kamara, le secrétaire général du gouvernement.

Les ministres Serigne Guèye Diop (Commerce et Industrie), Cheikh Diba (Finances et Budget) prennent également part à cette rencontre, de même que le secrétaire d'État aux Coopératives et à l'Encadrement paysan, Alpha Ba.

Il y a aussi le directeur général de la Sonacos, Ndane Diagne, et celui de la Caisse des dépôt et consignations, Fadilou Keïta.

Le Premier ministre rejoindra les participants à la mi-journée pour la synthèse et la clôture de ce Conseil interministériel.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.