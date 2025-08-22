Sénégal: Début du conseil interministériel sur la relance de la Sonacos

Dakar — Le conseil interministériel consacré à la relance de la Sonacos, la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal, vient de démarrer à la primature, a constaté l'APS.

Plusieurs ministres, notamment celui de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage, Mabouba Diagne, participent à cette rencontre dont les travaux sont dirigés par Boubacar Kamara, le secrétaire général du gouvernement.

Les ministres Serigne Guèye Diop (Commerce et Industrie), Cheikh Diba (Finances et Budget) prennent également part à cette rencontre, de même que le secrétaire d'État aux Coopératives et à l'Encadrement paysan, Alpha Ba.

Il y a aussi le directeur général de la Sonacos, Ndane Diagne, et celui de la Caisse des dépôt et consignations, Fadilou Keïta.

Le Premier ministre rejoindra les participants à la mi-journée pour la synthèse et la clôture de ce Conseil interministériel.