Afrique: Afrobasket 2025 - L'apport du banc sénégalais sera un atout face au Mali, selon El Kabir Pène

Dakar — L'équipe nationale masculine de basketball du Sénégal pourra compter sur la profondeur de son banc pour décrocher, samedi, face au Mali, son ticket pour la finale de l'Afrobasket, a indiqué l'ancien international sénégalais El Kabir Pène, notant que l'apport des remplaçants sera l'une des clés de cette rencontre.

Le Mali "a frappé fort en éliminant la Côte d'Ivoire, finaliste de la dernière édition. C'est une équipe solide, ambitieuse et imprévisible", écrit l'ancien meneur des Lions dans une contribution transmise à l'APS.

Selon lui, "l'une des clés de ce choc sera l'apport du banc, la capacité à maintenir l'intensité et à faire parler notre collectif".

"Demain, face au Mali, c'est bien plus qu'un match de basket. C'est une bataille de fraternité, de talent et d'histoire partagée. Nous avons déjà croisé le chemin des Aigles en phase de poule, et nous les retrouvons en demi-finale", a analysé l'actuel directeur des opérations du Comité d'organisation des Jeux olympiques de la Jeunesse (COJOJ) Dakar 2026.

"Ce parcours croisé témoigne de la densité de notre groupe, où l'Égypte, première de la poule, a manqué d'un souffle la qualification", a-t-il relevé, ajoutant : "Peut-être que cette étoile manquante sur le drapeau malien... est justement celle qui brillera pour nous guider jusqu'au bout".

Depuis son dernier titre continental en 1997 et la finale qu'il a disputée en 2005, le Sénégal court après un nouveau sacre continental.