Sénégal: Insécurité frontalière - Les chefs de village invités à collaborer avec les autorités administratives

Mbane — Le président de l'Association régionale des chefs de village de Saint-Louis, Babacar Bâ, invite ses collègues à collaborer étroitement avec les autorités administratives, les mairies et les Forces de défense et de sécurité pour lutter contre l'insécurité aux frontières et apporter des solutions aux conflits entre éleveurs et agriculteurs.

"Les chefs de village doivent travailler en étroite collaboration avec les autorités pour lutter contre l'insécurité aux frontières, résoudre les conflits entre les éleveurs et les agriculteurs et participer au développement des terroirs", a-t-il déclaré, jeudi, à Mbane, lors d'une rencontre d'échange et de sensibilisation sur les missions de l'association qu'il dirige.

Selon lui, seule une franche collaboration entre les chefs de village et les autorités "peut garantir la sécurité et la stabilité dans les zones frontalières".

Il a également insisté sur la nécessité, pour les chefs de village, de jouer un rôle "actif" dans la sensibilisation et le développement des terroirs.

"En tant que chefs de village, nous devons informer les populations sur les enjeux de la sécurité et du développement, mobiliser les communautés pour promouvoir la cohabitation pacifique entre les éleveurs et les agriculteurs", a-t-il ajouté.

Babacar Bâ pense qu'en travaillant ensemble, les chefs de village et les autorités peuvent contribuer à créer un environnement "sûr et propice au développement des terroirs".