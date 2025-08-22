Sénégal: Gestion des inondations - Cheikh Tidiane Dièye prône 'des solutions fondées sur la nature'

Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, préconise "des solutions fondées sur la nature", en vue d'apporter une réponse durable à la question des inondations, incluant la restructuration de certains quartiers.

"Nous allons mettre le focus sur des solutions fondées sur la nature [SFN], puisque construire les ouvrages, c'est très bien, mais s'il y a quelque chose que nous constatons tous, qui ne peut pas être une solution durable, c'est toujours les pompages", a-t-il dit.

Il s'entretenait avec des journalistes, jeudi en marge d'une visite dans des quartiers inondés et des ouvrages d'assainissement mis en place dans la ville de Saint-Louis, dans le cadre de la lutte contre les inondations.

Cheikh Tidiane Dièye a souligné que les pompages des eaux "mobilisent énormément de ressources humaines, énormément d'énergie", et coûtent "beaucoup d'argent. C'est comme si on mettait du carburant ou du gasoil pour pomper des eaux qu'on jetait", a-t-il dit.

"S'il faut trouver d'autres solutions, c'est cela qu'il faut faire", en parlant de ce qu'il appelle les solutions fondées sur la nature, plus adaptées dans le cas de "certains quartiers qui sont carrément dans des cuvettes", comme à Saint-Louis mais aussi dans d'autres villes du Sénégal, note-t-il.

"La solution, c'est de procéder sans doute à des déplacements de populations et de les installer dans des zones plus aménagées avec toutes les commodités" au lieu de les laisser dans les zones non aedificandi, a précisé le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement.

Il a insisté sur la nécessité de "trouver les moyens de pouvoir déplacer nos concitoyens en respectant bien entendu tous les droits avec toutes les facilités et les accompagnements nécessaires par l'État".

Cheikh Tidiane Dièye a par ailleurs indiqué que la cartographie réalisée à l'échelle du pays, concernant la plupart des villes qui connaissent des difficultés d'inondations, a montré "avec une précision millimétrée toutes les zones basses, les voies d'eaux mais aussi les espaces inondables".

Cette cartographie, couplée avec le décret d'utilité publique que le président de la République "vient de signer, nous permettra justement de procéder à ces restructurations de quartiers", a-t-il dit.

Cheikh Tidiane Dièye était accompagné de plusieurs collaborateurs, dont Séni Diène, le directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS), Madické Cissé, le directeur de la prévention et de la gestion des inondations. Il y avait aussi Bakary Faty, directeur de la gestion et de la planification des ressources en eau (DGPRE).

Le ministre a entamé sa tournée au quartier Pikine Tableau Walo, avant de se rendre au bassin de rétention de Pikine 700, puis dans les quartiers Pikine Diokoul, Diaminar, Médina Course. Il a terminé sa visite sur la digue de Bango.

L'adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives, Sidy Guissé Diongue, le préfet du département, Abou Sow, ainsi que plusieurs autres responsables techniques et administratifs ont pris part à cette rencontre, de même que la directrice de l'Office des lacs et cours d'eau (OLAC), Diarra Sow.