Sénégal: À Saint-Louis, Cheikh Tidiane Dièye annonce des solutions urgentes pour libérer les eaux

Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a annoncé, jeudi, à Saint-Louis, la mobilisation de plusieurs services techniques relevant de son département en vue d'apporter des solutions urgentes aux inondations qui touchent cette ville du nord du pays. Il faisait notamment allusion à l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS), la Direction de la prévention et de la gestion des inondations (DPGI) ainsi que les Sapeurs-pompiers.

"Saint-Louis a enregistré d'importantes pluies ces 72 dernières heures, notamment durant les deux derniers jours, et les prévisions de l'ANACIM annoncent des précipitations jusqu'au week-end", a-t-il déclaré à la presse, en marge d'une tournée dans les quartiers inondés et les ouvrages d'assainissement de la capitale du nord.

Selon M. Dièye, cette visite consistait à constater l'ampleur des dégâts, échanger avec les populations sinistrées et définir, avec les services compétents, des mesures d'urgence pour évacuer rapidement les eaux, notant que "chaque fois qu'il y a des inondations, il faut agir immédiatement pour soulager les populations".

Le ministre a assuré qu'avec l'appui des services de l'État, des sapeurs-pompiers et de l'administration locale, des dispositifs ont déjà été mis en place pour accélérer l'évacuation des eaux dans un délai de 24 à 48 heures. Il a par ailleurs salué la mobilisation des habitants, qui se sont organisés pour dégager routes et habitations.

Cheikh Tidiane Dièye était accompagné de plusieurs responsables techniques dont le DG de l'ONAS, Séni Diène, le directeur de la prévention et de la gestion des inondations, Madické Cissé, le Directeur de la gestion et de la planification des ressources en eau Bakary Faty.

Le ministère a entamé sa visite au quartier Pikine Tableau Walo avant de se rendre au bassin de rétention de Pikine 700, puis dans les quartiers Pikine Diokoul, Diaminar, Médina Course et sur la digue de Bango.

L'adjoint au gouverneur chargé des Affaires administratives, Sidy Guissé Diongue, le préfet du département, Abou Sow, ainsi que plusieurs responsables techniques et administratifs, dont la directrice de l'Office des lacs et cours d'eau (OLAC), Diarra Sow, le Coordonnateur de la cellule nationale de suivi de l'OMVS et de l'OMVG, ont également pris part à cette tournée.