Sénégal: Le pays peut doubler ses capacités de production en hydrocarbures (ministre)

Bargny — Le Sénégal a les aptitudes nécessaires de doubler ses capacités de production d'hydrocarbures et d'apporter des réponses aux besoins nationaux mais aussi d'aller à la conquête de la sous-région, a déclaré, jeudi, le ministre de l'Energie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop.

"Aujourd'hui, cette visite nous a renseigné sur le fait que le Sénégal a les aptitudes nécessaires de doubler ses capacités, donc d'apporter des réponses par rapport aux besoins nationaux mais également d'aller à la conquête de la sous-région, dans ses perspectives", a-t-il notamment indiqué.

Le ministre s'exprimait à la fin de sa visite, en compagnie de plusieurs acteurs du secteur des hydrocarbures, au Port minéralier de Sendou à Bargny et à la Société africaine de raffinage (SAR), à Mbao.

Il a précisé que cette visite s'inscrit dans le cadre de la continuité de celle qu'il a déjà effectuée à Dakar, sur les installations, et auprès de l'ensemble des stockistes.

"Nous avons pris le soin comme, nous le faisons toujours, d'écouter, de voir, de suivre, de poser des questions pour avoir les meilleurs renseignements utiles pour permettre au gouvernement d'assurer un bon suivi mais également d'apporter son concours ou d'apporter les rectificatifs nécessaires pour satisfaire les besoins de notre mission fondamentale", a assuré le ministre.

Birame Souleye Diop a longuement insisté sur la mission fondamentale du secteur, qui, selon lui, consiste, entre autres, à permettre aux usagers d'avoir un accès au service dans les conditions normales sécurisées mais à un coût réduit avec une bonne couverture du territoire national.

"Mais cela passe par des questions fondamentales à savoir la sécurisation des approvisionnements, des stocks de sécurité et de ses capacités qu'il faut développer", a-t-il précisé.

"Et cette visite que nous avons effectuée nous a renseigné sur d'abord ce qui a été réalisé et qui est colossal. Il faut il faut le reconnaître. De très, très grandes choses ont été réalisées mais il faut noter toutefois qu'il y a des contraintes qui retardent aujourd'hui la mise en service de tout ce que nous voyons ici et qui est utile, extrêmement utile à la sécurisation de l'approvisionnement dans le pays et à ses stocks de sécurité", a-t-il ajouté.

Il a en outre salué le rôle extrêmement important que joue la SAR - Société africaine de raffinage dans la sous-région, avec aujourd'hui, "une ambition de monter en puissance, soutenue et portée par le gouvernement".

"Nous avons vu des progrès, notamment en terme d'approvisionnement, de stock de sécurité, d'augmentation des capacités de production, de positionnement stratégique que la SAR devra jouer, et que le Gouvernement va accompagner. Nous avons vu que tout le secteur est mobilisé", a-t-il souligné.