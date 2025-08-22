Sénégal: Nettoiement - 31 contractuels du programme 'Xëyu Ndaw Ñi' réclament treize mois d'arriérés de salaire

Dakar — Quelque 31 contractuels de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED) mis à la disposition de la Direction générale de l'urbanisme et de l'architecture (DGUA) ont réclamé, jeudi, le paiement de treize mois d'arriérés de salaire aux parties prenantes de cette initiative, dénonçant une "une atteinte grave aux doits des travailleurs".

"Nous réclamons le paiement sans délai de treize mois d'arriérés de salaire des 31 agents recrutés par l'unité de coordination de la Gestion des Déchets (UCG), devenu la SONAGED dans le cadre du Programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion des jeunes +XËYU NDAW ÑI+", a dit Omar Dramé, coordinateur du collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise lors d'un point de presse.

Ces agents, majoritairement titulaires de diplômes supérieurs, ingénieurs et techniciens, ont été recrutés en mars 2022, mis à la disposition de la Direction générale de l'urbanisme et de l'architecture (DGUA) et ont été affectés au niveau central et dans les 14 régions du Sénégal, a-t-il rappelé.

"Ils ont été engagés sous contrat à durée déterminée (CDD) de deux ans renouvelables, avec une prise en charge salariale assurée par la SONAGED", a-t-il ajouté, précisant que l'objectif de leur recrutement était de renforcer les capacités techniques de la DGUA.

"Les salaires des contractuels ont été régulièrement versés de mars 2022 à mars 2024. Cependant, depuis juillet 2024, le paiement des salaires a été suspendu sans préavis ni explication, alors même que le programme +XËYU NDAW ÑI+ est toujours actif dans d'autres directions du ministère de l'Urbanisme, où ils continuent d'être rémunérés normalement", a fait observer M. Dramé.

Selon lui, de nombreuses démarches ont été entreprises sans solution auprès des autorités concernées, notamment auprès des directeurs de la DGUA, de la SONAGED, ainsi qu'auprès des responsables du ministère de l'Urbanisme.

"Aujourd'hui, cette situation a plongé ces agents contractuels dans une précarité extrême, avec des conséquences sociales graves marquées par une impossibilité de subvenir aux besoins familiaux, des dettes, arriérées de loyers, déscolarisation des enfants, troubles psychologiques, etc", a déploré Dramé.

Le collectif des agents de la SONAGED mis à la disposition de la Direction générale de l'urbanisme et de l'architecture (DGUA) n'écarte pas d'organiser à l'avenir des marches pacifiques, voire une grève de la faim, afin de faire valoir leur dignité et obtenir réparation.