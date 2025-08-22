Le Président de l'Assemblée Nationale, le Professeur Vital Kamerhe, accompagné des quelques membres du Bureau, a pris part le jeudi 21 Août au Palais du Peuple à la cérémonie solennelle d'hommage à Sophie Kakudji Yumba, Députée Nationale élue de Kabalo, dans la Province du Tanganyika, décédée le 8 août dernier à Lubumbashi.

Aux côtés du deuxième Vice-président de l'Assemblée Nationale Christophe Mboso Nkodia et de la questeur Chimène Polipoli, de nombreux Députés Nationaux, des membres du Gouvernement, des personnalités politiques ainsi que des officiers de la Police Nationale ont pris part à ce moment de recueillement marqué par une profonde émotion.

Épouse du général Mushidi Yav, la Députée Nationale Sophie Kakudji Yumba laisse le souvenir d'une parlementaire engagée, proche de sa base et déterminée à défendre les intérêts des populations de Kabalo. Son implication constante dans les travaux parlementaires faisait d'elle une figure respectée et écoutée au sein de l'hémicycle. Dans son oraison funèbre, Vital Kamerhe a salué la mémoire « d'une Femme de conviction, proche de son peuple et attentive aux défis de développement du Tanganyika ». Il a présenté ses condoléances les plus émues à la Famille de la défunte, à ses collègues Députés ainsi qu'à l'ensemble de la communauté de Kabalo.

« La Nation perd une digne Fille, une représentante dévouée qui a porté la voix de sa circonscription avec courage et détermination. Sa mémoire restera gravée dans l'histoire parlementaire de notre Pays*», a déclaré le Président de l'Assemblée Nationale. La dépouille de Sophie Kakudji Yumba a reçu les hommages officiels au Palais du Peuple avant d'être conduite à sa dernière demeure, dans l'intimité familiale.