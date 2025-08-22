Congo-Kinshasa: Défense - Guy Kabombo et Eliezer Ntambwe déterminés à oeuvrer en synergie parfaite !

Le Vice-Premier Ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Muadiamvita a échangé, ce 21 août 2025, avec le Ministre délégué près du Ministre de la Défense nationale, en charge des anciens combattants, Eliezer Ntambwe.

Au coeur des échanges, une prise de contact en vue d'établir les principes de collaboration. En présence de la secrétaire générale aux anciens combattants, le Général-Major Kabuanga Symphorose,

Me Guy Kabombo Muadiamvita a présenté au ministre délégué, l'aperçu général de la situation des anciens combattants, ainsi que quelques projets phares en cours.

Rappelant l'immensité du travail au sein de ce ministère régalien, dont la mission principale confiée par le commandant suprême, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est de rebâtir et réformer l'armée, avec un accent particulier sur l'amélioration de conditions de vie des militaires.

Le VPM de la Défense nationale a insisté sur le fait que la revalorisation des anciens combattants pour assurer une retraite digne et paisible aux FARDC, est parmi les priorités. Conscient de cette immense responsabilité, le Ministre délégué près du ministre de la Défense Nationale, chargé des anciens combattants, Eliezer Ntambwe s'est exprimé en ces termes : "Dans un esprit de cohésion, ces deux membres du gouvernement ont opté pour une collaboration de proximité, en vue de répondre efficacement à leurs obligations respectives".