Congo-Kinshasa: Projet de Budget 2026 - Adolphe Muzito rassure les partenaires techniques et financiers sur la rigueur et la transparence budgétaire

Dans le cadre du bouclage du processus d'élaboration du projet de loi de finances pour l'exercice 2026, le Vice-Premier Ministre en charge du Budget, Adolphe Muzito, a tenu une concertation, ce mercredi 20 août 2025, au Centre Financier de Kinshasa, avec les PTF, partenaires techniques et financiers, de la République Démocratique du Congo. C'était en présence du Ministre d'État en charge du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement, Guylain Nyembo, ainsi que du Vice-Ministre du Budget, Elysée Bokumwana.

Cette rencontre, déroulée dans un climat d'échanges constructifs, avait pour objectif principal de finaliser les arbitrages techniques, en vue du bouclage du projet budgétaire. Elle s'inscrit dans une démarche de transparence et de coopération entre le Gouvernement et ses partenaires, dans le but d'assurer la crédibilité, la soutenabilité et l'inclusivité du futur budget.

« Le Vice-premier ministre nous a présenté la projection budgétaire pour 2026, avec naturellement un budget à la hausse, y incluant les recettes à la hausse, avec une perspective 2024-2028 de recettes qui doubleraient la période précédente », a indiqué Fabrice Basile, chargé d'affaires ad intérim de la délégation de l'Union européenne.

Le VPM du Budget Adolphe Muzito a réaffirmé la volonté du Gouvernement de renforcer la discipline budgétaire, d'accroître la mobilisation des recettes internes et de mieux orienter les dépenses publiques vers les priorités sociales et économiques.

« Le VPM a exprimé sa volonté de pouvoir aller de pair avec ses différents partenaires pour pouvoir accompagner la vision exprimée par le chef de l'État, qui est de pouvoir développer le pays, accompagner les populations dans le désenclavement du pays », a ajouté Fabrice Basile.

Les partenaires techniques et financiers, quant à eux, ont salué cette approche participative et exprimé leur disponibilité à accompagner le pays dans la mise en oeuvre des réformes budgétaires ambitieuses, engagées sous le leadership du nouveau Gouvernement.

« Naturellement, en tant que partenaire, nous sommes là pour soutenir la RDC dans les réformes qu'elle conduit. Nous avons fait part naturellement de certaines de nos préoccupations, qui vont dans le sens d'augmenter la transparence des exercices pour les recettes, de manière à capter les recettes qui existent dans le pays, mais aussi de manière à avancer... Donc, nous serons là en tant que partenaires, pour pouvoir les accompagner au mieux », a indiqué le chargé d'affaires a.i. de la délégation de l'UE.

Parmi les partenaires techniques et financiers présents à cette concertation avec le VPM Adolphe Muzito, figurent, entre autres, le FMI -Fonds monétaire international-, la BM -Banque mondiale-, la BAD -Banque africaine de Développement-, l'UE -Union européenne-, l'UA -Union africaine-, Enabel, GIZ et l'AFD -Agence française de Développement-.