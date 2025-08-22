Cote d'Ivoire: PDCI-RDA - Suspension du coordonnateur JPDCI urbaine de Cocody 2 pour indiscipline

22 Août 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

Le Parti Démocratique de Côte d'Ivoire Rassemblement Démocratique Africain (PDCI-RDA) a annoncé, dans une note d'information datée du 21 août 2025, la suspension de Monsieur Jean Emmanuel Robet, coordonnateur de la J-PDCI URBAINE de la délégation de Cocody 2.

Selon le document signé par le président national de la J-PDCI URBAINE, Valentin Kouassi, cette décision fait suite à la présence remarquée de M. Robet aux côtés de l'ancien ministre Jean Louis Billon, lors du dépôt de sa candidature à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. L'intéressé portait, à cette occasion, la tenue officielle du PDCI-RDA, apparaissant ainsi dans la délégation de M. Billon.

Or, rappelle le parti, le PDCI-RDA a désigné comme son candidat officiel le président Cheick Tidjane Thiam. Le fait d'accompagner un candidat indépendant constitue, selon la direction du mouvement, une « violation de la discipline du parti », en contradiction avec les statuts et règlements intérieurs.

En conséquence, le coordonnateur de la J-PDCI URBAINE de Cocody 2 a été suspendu de ses fonctions « jusqu'à nouvel ordre ». Le président Valentin Kouassi a par ailleurs invité l'ensemble des militants et responsables locaux à prendre acte de cette décision et à rester mobilisés autour de la candidature officielle de leur parti.

Cette suspension met en lumière les tensions internes que peut susciter la proximité de certains cadres ou militants avec des personnalités engagées en marge de la ligne officielle du PDCI-RDA, à quelques semaines d'une élection présidentielle décisive pour l'avenir politique du pays.

