Cote d'Ivoire: Immobilier à Abidjan - Le ministère met en garde contre des programmes illégaux

Le Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme (MCLU) a tiré la sonnette d'alarme, le mercredi 20 août 2025, sur la prolifération de programmes immobiliers « illégaux » dans le Grand Abidjan.

Dans un communiqué officiel, le ministère indique avoir identifié plusieurs annonces publicitaires incitant les populations à souscrire à des logements de type économique et de standing. Ces projets sont attribués à l'entreprise VIVIE IMMOBILIER, opérant à Bingerville et Anyama, ainsi qu'à la société KIKI DECO, active dans la commune de Cocody, notamment à la Cité du Bonheur Programme 3, Angré 12e tranche. Toutefois, aucun de ces programmes n'a obtenu l'agrément préalable du ministère, pourtant obligatoire avant toute opération de commercialisation.

Face à cette situation, le MCLU invite les citoyens à faire preuve de prudence et à vérifier l'authenticité des offres immobilières avant tout engagement. Le ministère recommande vivement de consulter la liste des promoteurs agréés et des programmes validés, régulièrement mise à jour sur son site officiel : www.construction.gouv.ci