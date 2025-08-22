Togo: Pourquoi le crédit peine à devenir un moteur de croissance

« Le crédit comme levier d'inclusion et de croissance » : tel est le thème mis en avant ce vendredi par Togo Réveil. Un sujet pertinent dans un contexte où l'accès au financement reste un frein majeur au développement économique pour de nombreux Togolais, qu'ils soient entrepreneurs ou particuliers.

Si l'importance du crédit dans le financement de l'économie ne fait aucun doute, les banques togolaises restent globalement prudentes dans l'octroi des prêts. En cause : le manque de garanties solides, l'absence de plans d'affaires crédibles, ou encore la faible traçabilité des revenus dans l'économie informelle, qui représente une part importante de l'activité nationale.

Cette frilosité du secteur bancaire limite l'inclusion financière, en excluant une large frange de la population de l'accès aux services de crédit. Pourtant, le financement est un levier essentiel pour stimuler l'entrepreneuriat, développer les petites entreprises, et accroître l'impact économique local.

Face à ce constat, des solutions sont régulièrement évoquées : renforcement des mécanismes de garantie, développement des fonds publics d'appui aux PME, amélioration de l'éducation financière, et intégration plus poussée des outils numériques de scoring de crédit.

Mais pour que le crédit joue pleinement son rôle, une réforme en profondeur de l'écosystème financier est nécessaire. Elle passe par une meilleure collaboration entre banques, microfinances, assurances et pouvoirs publics, dans une vision commune de croissance inclusive et durable.