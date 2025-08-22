Afrique de l'Ouest: Nous a rendu visite - Une délégation de la HAC du Mali aux Editions Sidwaya

Une délégation de la Haute autorité de la communication (HAC) du Mali, conduite par Kalifa Naman Traoré, était dans les locaux des Editions Sidwaya, jeudi 21 août 2025, à Ouagadougou.

En mission au Burkina Faso pour un renforcement des capacités en matière de régulation des médias en ligne et de la presse écrite, une délégation de la Haute autorité de la communication (HAC) du Mali a rendu une visite aux Editions Sidwaya, dans l'après-midi du jeudi 21 août 2025, à Ouagadougou. La délégation a été conduite au siège du « Journal de tous les Burkinabè » par le Directeur de cabinet du Conseil supérieur de la communication (CSC) du Burkina Faso, Fousseni Kindo.

Kalifa Naman Traoré, membre de la HAC du Mali, à la tête de la délégation, a expliqué être présent au pays des Hommes intègres pour s'enquérir de l'expé-

rience burkinabè en matière de régulation des médias numériques et de la presse écrite. Le Burkina Faso étant, a-t-il relevé, avancé dans le domaine.

« La Haute autorité de la communication du Mali a comme prérogative la régulation des médias audiovisuels, de la presse écrite et de la presse en ligne, ainsi que de la publicité. Jusque-là, nous n'avons pas commencé à opérationnaliser la régulation de la presse écrite et de la presse en ligne », a fait savoir M. Traoré.

Après des échanges fructueux avec la Directrice générale (DG) des Editions Sidwaya, Assetou Badoh, les membres de la HAC du Mali ont eu droit à une visite guidée des compartiments de production du journal ainsi que l'ensemble des rédactions du groupe de presse leader au Burkina Faso.

De la rédaction du quotidien Sidwaya, à celle de la direction w eb du journal, en passant par la rédaction Sport, Secrétariat des rédactions, la délégation des régulateurs maliens a pu toucher du doigt le fonctionnement de la « Maison commune ». Le service de la documentation a aussi été visité par les hôtes d'un soir. Là, ils ont pu apprécier le système de numérisation du journal papier, dans lequel les Editions Sidwaya s'est engagé ces dernières années.

Pour Kalifa Naman Traoré, cette visite au Burkina Faso et à Sidwaya a été d'un apport appréciable pour lui et sa délégation dans le cadre d'une meilleure régulation des médias en ligne et de la presse écrite. « Cette expérience va beaucoup nous rapporter, parce que nous avons déjà eu des échanges fructueux avec les membres du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso, qui nous ont ouvert toutes les portes pour qu'on puisse voir comment cela se passe », a-t-il déclaré.

M. Traoré a salué le passage de sa délégation à Sidwaya, pour avoir été mieux informé de plusieurs questions dont celles liées à l'élaboration du journal et le fonctionnement du groupe de presse de service public . Il a traduit la gratitude de la HAC du Mali à la DG des Editions Sidwaya et à ses collaborateurs pour l'accueil mais surtout pour leur engagement et leur détermination à fournir l'information vraie et crédible au public.