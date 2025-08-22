Cote d'Ivoire: Autosuffisance alimentaire - Le Fida redouble d'efforts pour soutenir les agriculteurs ivoiriens

Renforcer l'autonomie des producteurs ivoiriens et accélérer la marche vers l'autosuffisance alimentaire, telle est la nouvelle mission du Fida.

Le Fonds international de développement agricole (Fida) a organisé, mercredi 20 août à Abidjan, un atelier de restitution des résultats de la revue annuelle de sa Stratégie Pays 2020-2025, également connue sous le nom de Country Strategic Opportunities Programme (Cosop). Ce séminaire a réuni des acteurs clés du secteur agricole ivoirien, parmi lesquels des représentants des administrations publiques, des partenaires techniques et financiers, des acteurs du secteur privé ainsi que des organisations paysannes.

Au cours de la rencontre, le directeur pays du Fida, Fuminayo Hermann Messan, a indiqué que la stratégie Cosop arrive à son terme cette année. « Dès l'an prochain, nous entamerons une nouvelle stratégie pour la Côte d'Ivoire », a-t-il déclaré.

Selon lui, le portefeuille du Fida en Côte d'Ivoire a connu une forte progression : de deux projets en 2023, il est passé à cinq en 2025, représentant un volume financier de plus de 50 millions de dollars, contre 30 millions en 2024. Cette montée en puissance a permis de soutenir directement plus de 112 000 exploitants agricoles et de toucher près de 300 000 bénéficiaires indirects.

Des approches innovantes

Parmi les initiatives phares, l'atelier a mis en lumière l'approche « 4P » (Producteurs, Secteur Privé, Public, Partenaires), qui favorise une coopération accrue entre producteurs, secteur privé et autorités publiques. Cette démarche contribue à améliorer l'accès au financement et à garantir des prix rémunérateurs pour les agriculteurs. Le Fida a également souligné l'importance de techniques novatrices, notamment celles liées à la conservation de l'oignon, permettant de réduire considérablement les pertes post-récolte.

Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, représenté par le professeur Datte Jacques, a salué les efforts du Fida, rappelant que l'institution avait déjà contribué à hauteur de 328 millions de dollars depuis le début de sa coopération avec la Côte d'Ivoire. « Nous visons l'autosuffisance alimentaire à moyen terme, et cet atelier de restitution marque une étape importante dans la réflexion pour la stratégie 2026-2030 », a-t-il précisé.

Le Projet d'Appui au Développement des Filières Agricoles (Padfa), financé à hauteur de 70 millions de dollars, couvre cinq régions du pays et se concentre sur trois filières stratégiques : le riz, la mangue et le maraîchage. « Nous avons atteint 94 % de nos objectifs, avec plus de 170 000 bénéficiaires sur les 180 000 prévus », a déclaré son coordinateur, Messou Edja. Le Projet d'Urgence Agricole pour la Côte d'Ivoire (Pua-CI), mis en oeuvre dans neuf régions, a dépassé son objectif initial de 56 300 bénéficiaires et a touché près de 60 000 ménages.

Selon son coordinateur, Joël N'Do, ce projet, lancé après la Covid-19, vise à renforcer la résilience des producteurs face au changement climatique. La phase actuelle, qui court jusqu'en 2026, est consacrée à la consolidation des acquis, sans ajout de nouveaux bénéficiaires, mais avec un accent sur le renforcement des capacités des acteurs déjà identifiés.

Le séminaire a également permis de présenter plusieurs innovations techniques visant à améliorer les conditions de vie des agriculteurs. Un panel a notamment mis en avant les cases de conservation d'oignons, une technologie locale capable de stocker entre 3 et 5 tonnes d'oignons pendant 6 à 8 mois, réduisant ainsi les pertes à seulement 7-10 %.

Ces installations offrent une solution efficace aux maraîchers en grande majorité des femmes rurales leur permettant de sécuriser leurs revenus et d'améliorer leur accès aux marchés.