Cote d'Ivoire: Lausanne Diamond League - Marie-Josée Ta Lou Smith, fini sur le podium et se qualifie pour les Mondiaux

C'est sous des trombes d'eau à Lausanne le jeudi 21 août 2025, que la sprinteuse ivoirienne, Marie-Josée Ta Lou Smith, a décroché la 3e place du 200 m à l'étape de la Diamond League de Lausanne (Suisse), avec son meilleur chrono de la saison. Ce résultat, obtenu depuis le difficile couloir 2 et dans des conditions météorologiques extrêmes, offre à la sprinteuse ivoirienne de 36 ans, son billet pour les championnats du monde prévus du 13 au 21 septembre au Japon.

La sprinteuse ivoirienne a une nouvelle fois confirmé qu'elle demeure l'une des valeurs sûres de l'athlétisme mondial. Marie-Josée Ta Lou Smith a bouclé sa course en 22"37. Elle a été devancée par l'Américaine Brittany Brown (22"23) et la Nigériane Favour Ofili (22"31).

Sur ses réseaux sociaux, la reine du sprint ivoirien, n'a pas manqué d'exprimer sa reconnaissance :

« L'objectif hier était de se qualifier pour le championnat du monde et cela fut un succès, sous une pluie battante, depuis le couloir 2. J'ai terminé 3e avec mon meilleur chrono de la saison : 22"37. Gloire à Dieu, qui rend toutes choses possibles en son temps », a-t-elle écrit, tout en précisant avoir ressenti de fortes crampes liées aux conditions climatiques.

Une dynamique de performances

Ce podium confirme la régularité et la forme étincelante de Ta Lou Smith en cette année pré-Mondiaux. Quelques jours plus tôt, la championne ivoirienne s'était déjà illustrée en Europe, dont son éclatante victoire sur 100 m au Mémorial Gyulai István. Elle a enchaîné à Silesia, où elle s'est classée 3e du 100 m en 10"87, derrière l'Américaine Melissa Jefferson-Wooden (10"66) et la Jamaïcaine Tia Clayton (10"82).

Avec ces résultats probants, la sprinteuse ivoirienne envoie un signal fort à la concurrence à moins d'un mois du grand rendez-vous planétaire au Pays du Soleil Levant.