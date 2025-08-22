Cote d'Ivoire: Ligue des champions féminine - Les Mimos prêtes pour le défi continental

Le tirage de la Ligue des champions féminine - Zone Ufoa B a réservé un défi de taille à l'Asec Mimosas. Du 23 août au 5 septembre 2025 à Yamoussoukro, les championnes de Côte d'Ivoire porteront seules les espoirs ivoiriens dans la quête d'un billet pour la phase de groupes de la compétition continentale.

Réuni le 14 août dernier au siège de l'Union des fédérations ouest-africaines (Ufoa-B) à Abidjan, le comité d'organisation a dévoilé la composition des poules. Logée dans le groupe A, les mimos affronteront l'As Garde nationale du Niger et l'Usfa du Burkina Faso. Trois équipes pour une seule ambition : atteindre la finale et valider le ticket qualificatif. Dans la poule B, le niveau sera relevé avec la présence des Bayelsa Queens (Nigeria), Police Ladies (Ghana), As Kozah (Togo) et Sam Nelly (Bénin).

Après Korhogo en 2024, c'est Yamoussoukro qui accueillera cette année le tournoi qualificatif après Korhogo en 2023. Sous la direction de l'expérimenté Traoré Siaka « Gigi », l'Asec mise sur une génération ambitieuse et talentueuse. Portées par l'efficacité d'Habibou Ouédraogo (40 buts toutes compétitions confondues) et la créativité du duo N'Guessan Nadège - Brou Sophie, les Jaune et Noir entendent franchir un cap et inscrire leur nom sur la carte du football féminin africain, là où l'Athlético et l'Inter d'Abidjan avaient déjà ouvert la voie.

Particularité de cette édition : deux places qualificatives seront attribuées aux finalistes du tournoi, et non une seule comme par le passé. Une opportunité supplémentaire que l'Asec devra saisir devant son public, au stade Charles-Konan-Banny.

Programme de matches de l'Asec

1ère Journée

Asec-As Garde nationale

Samedi 23 août 2025 - 15h00

2ème Journée

Usfa-Asec

Vendredi 29 août 2025 - 15h00

En cas de qualification, demi-finales prévues le 2 septembre 2025.

Les Mimos le savent... atteindre la phase de groupes de la Ligue des Champions Féminine Caf passe par une campagne sans faute et une démonstration de caractère à domicile avant la reprise du championnat national féminin.