Congo-Kinshasa: Cap sur l'augmentation des recettes publiques - Adolphe Muzito face aux partenaires en perspectives d'un budget 2026 en hausse

Le Vice-Premier ministre en charge du Budget, Adolphe Muzito, a réuni ce mercredi 20 août à son cabinet de travail à Kinshasa, les principaux partenaires techniques et financiers (PTF) du pays. Cette rencontre stratégique, qui s'inscrit dans le cadre de la phase finale d'élaboration du projet de loi de finances, s'est tenue en présence du ministre d'État chargé du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement, Guylain Nyembo, et du Vice-Ministre du Budget, Elysée Bokumwana.

Lors de cette rencontre, une projection budgétaire pour 2026 a été présentée aux partenaires. Adolphe Muzito a détaillé les perspectives d'un budget en augmentation, soutenu par une hausse des recettes. Une feuille de route sur le moyen terme (2024-2028) prévoit même un doublement des recettes par rapport à la période précédente, un objectif ambitieux qui a marqué les esprits.

"Le Vice-Premier ministre nous a présenté la projection budgétaire pour 2026, avec naturellement un budget à la hausse, y incluant les recettes à la hausse, avec une perspective 2024-2028 de recettes qui doubleraient la période précédente », a indiqué Fabrice Basile, chargé d'affaires a.i. de la délégation de l'Union européenne.

À en croire le chargé d'affaires intérimaire de la délégation de l'UE, Adolphe Muzito a réaffirmé la ferme volonté de l'exécutif de renforcer la discipline budgétaire et d'accroître la mobilisation des recettes internes. Il a insisté sur la nécessité d'une meilleure orientation des dépenses publiques vers les priorités sociales et économiques, alignées sur la vision du Chef de l'État. «Le VPM a exprimé sa volonté de pouvoir aller de pair avec ses différents partenaires pour pouvoir accompagner la vision exprimée par le chef de l'État, qui est de pouvoir développer le pays, accompagner les populations dans le désenclavement du pays », a ajouté le représentant de l'UE.

Les partenaires techniques et financiers ont à l'unanimité salué cette approche participative et inclusive du gouvernement. Ils ont exprimé leur disponibilité à accompagner le pays dans la mise en oeuvre de ses réformes budgétaires ambitieuses.

Parmi les institutions présentes à cette concertation figuraient le Fonds monétaire international (FMI), la Banque mondiale (BM), la Banque africaine de développement (BAD), l'Union européenne (UE), l'Union africaine (UA), les agences de développement Enabel, GIZ et l'Agence française de développement (AFD).