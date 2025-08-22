Congo-Kinshasa: La Communauté artistique salue des avancées significatives dans le secteur de la culture

Quelques progrès réalisés par le gouvernement congolais à travers son ministère de la culture, arts et patrimoine, dans le cadre de la mise en place effective et du développement des industries du secteur en République démocratique du Congo (RDC), ont été salués par le Collectif des Artistes et des Culturels (CAC), selon un communiqué de cette structure basée à Kinshasa.

« Le CAC félicite Son Excellence Madame la ministre Yolande Elebe, pour les progrès accomplis jusqu'à présent, tout en l'encourageant à maintenir ce rythme des réformes, notamment celles liées aux droits d'auteur et droits voisins », a-t-on dans ce document signé Rock Bokabela Bodo, coordinateur du Collectif.

Selon la source, la communauté artistique remercie vivement le Président de la République ainsi que la Première Ministre, cheffe du gouvernement pour la confiance renouvelée envers Yolande Elebe, reconduite à ce même poste ministériel.

« Cette reconduction est un signal fort de la volonté du chef de l'État de garantir la continuité des actions relatives à la promotion de la culture congolaise, de consolider les acquis récents et d'accompagner les réformes essentielles dans le secteur culturel », a indiqué le communiqué.

Créé en 2018, le CAC est une association des droits congolais qui réunit les artistes de toute discipline confondue en RDC. En vocation syndicale, cette plateforme défend et milite pour le bien-être des professionnels des arts et de la culture. Son combat est non seulement de pousser et soutenir les décideurs politiques à faire de la culture un véritable moteur du développement socio-économique, améliorant les conditions professionnelles des acteurs et soutenant des réformes importantes pour le développement des industries culturelles et créatives au pays.