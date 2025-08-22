Congo-Kinshasa: Offrant un piano à son Alma mater - Moïse Mbiye exprime sa gratitude à l'INA

Ils ont été nombreux à apprendre l'art à l'Institut national des arts (INA) de Kinshasa mais peu sont rentrés pour exprimer leur gratitude à cette Alma mater. Moïse Mbiye, devenu grand-homme de Dieu et célèbre chantre du gospel en République Démocratique du Congo, a fait l'exception.

L'artiste s'est rendu le mercredi 20 août 2025 au nouveau bâtiment de l'INA dans la commune de Kasa-Vubu, pour offrir personnellement un piano professionnel, pimpant neuf, aux autorités académiques de cette école.

«Que cet instrument devienne la voix de ceux qui rêvent, qui persévèrent et qui écriront demain l'histoire de notre art. Avec tout mon coeur, je dédie ce geste à la jeunesse congolaise et à tous ceux qui croient en la puissance de l'art. J'ai eu l'immense joie de revenir là où tout a commencé : l'INA, l'Institut national des arts de Kinshasa. Je suis revenu ici avec ce piano comme geste de coeur pour qu'il y ait des vrais artistes, sachant manipuler cet instrument», a déclaré Moïse Mbiye, surnommé « La réserve de l'Éternel ».

«C'est dans cette école que j'ai affiné mon jeu de piano, que ma passion a pris forme, et que j'ai appris à donner le meilleur de moi-même. En souvenir de ce parcours et pour encourager la nouvelle génération, j'ai voulu laisser un signe de gratitude : offrir un piano à cette grande école, afin que d'autres puissent aussi trouver leur voie à travers la musique», a-t-il renchéri.

Il faut noter que le célèbre chantre du gospel congolais n'a fait qu'une année de formation à l'INA avant de s'engager pour ses études de théologie, sa vocation sacerdotale.

« Le fait de ne pas aller jusqu'au bout à l'INA m'a permis de s'en servir et de le mélanger avec ce que j'avais en moi pour faire ma musique d'aujourd'hui. Dans ce que je fais aujourd'hui, s'il y a une réussite, il y a une graine venue de l'INA», a-t-il soutenu.

Le geste du pasteur -visionnaire de la grande communauté église "Cité Bethel" de la RDC a été non seulement apprécié par les étudiants mais aussi par l'ensemble du comité de gestion de cet institut supérieur.

« C'est avec une grande émotion que j'accueille ce geste de coeur de notre ancien Moïse Mbiye. En tant que Directeur Général de l'INA, le pasteur Moise Mbiye est décoré, désormais, ambassadeur de L'INA », a déclaré le professeur Félicien Tshimungu, Directeur général de l'INA.

Pour lui, l'artiste fait la fierté de cet établissement et son geste restera gravé dans les annales.

Le même sentiment a été constaté du côté du corps académique qui a salué un acte exceptionnel posé par un ancien élève.

Un des formateurs a été impressionné de cette dotation d'un instrument précieux de haute facture venant d'un chantre de renom qui noue avec son Alma mater.

«C'est un piano à demi-queue de marque "Yamaha" que l'artiste-pasteur a offert à son Alma Mater en guise de reconnaissance pour l'ensemble de formation sur la musique reçue à l'institut national des arts, après des années écoulées. D'après lui, il a voulu renouer avec l'INA mais il ne pouvait pas venir bredouille. C'est comme ça que Mbiye a apporté un bien, en guise de petit geste pour reprendre contact avec l'INA.», a conclu Michel Ngongo, chef des travaux au département de musique à l'INA.

Il sied de souligner que Moïse MBiye appelé affectueusement Ya Momo" par ses adulateurs, a réussi à sa carrière grâce à la combinaison valablement de l'art et l'évangile du Christ.

Partout où il passe, le chantre-pasteur a toujours laissé une belle impression à travers ses prédications et chansons très profondes.

Ya Momo annoncé à Paris

Notons qu'il est attendu au mois de novembre prochain en France pour un spectacle dans la salle Aréna Grand Paris. « Paris, le 22 novembre 2025 est notre rendez-vous ! Comme un seul homme, nous serons au Grand Paris Arena pour chanter, danser, louer, adorer, prier... pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Oui... (...) C'est le concert du Peuple !!! Les billets sont disponibles et nous sommes numéro 1 de vente de tickets toutes catégories confondues. Et nous sommes à plus de 75% de tickets déjà épuisés», a confirmé Ya Momo.

Pour le pasteur de l'église Cité Béthel à Kinshasa, ce concert à l'Aréna Grand Paris est décrit comme un événement unique et à ne pas manquer. Moïse Mbiye est un artiste gospel francophone de renommée internationale. Il est connu pour ses messages inspirants et ses performances captivantes. Son rendez-vous du 22 novembre est présenté comme une soirée de louange, d'adoration et de prière dédiée à la gloire de Dieu. Le chantre va également profiter pour présenter aux mélomanes de la musique chrétienne son nouveau répertoire des cantiques authentiques lancés après »Ye oyo », »Bibomba bomba », »Ba sango Malamu » et tant d'autres titres à succès sur le marché. Rendez-vous à ne pas manquer !