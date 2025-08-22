Congo-Kinshasa: Tokyo - Judith Suminwa au front pour la reconquête d'une coopération bilatérale entre le pays et le Japon

En marge de la TICAD9, la Première Ministre Judith Suminwa Tuluka a accordé une interview exclusive à la chaîne japonaise TV Tokyo le 19 août 2025, axée sur les perspectives de coopération économique bilatérale entre la République Démocratique du Congo et le Japon.

Elle y a réaffirmé la volonté de la RDC de diversifier ses partenariats internationaux, dans un esprit de respect mutuel et d'intérêts partagés, pour stimuler un développement durable au bénéfice du peuple congolais. Les principaux axes de cette coopération sont repris ci-après.

Renforcement des partenariats économiques

· Mise en avant d'un partenariat historique illustré par des réalisations concrètes (pont Maréchal, etc.)

· Discussions en cours entre Gécamines et JOGMEC pour de futurs projets dans le secteur minier

· Échanges entre l'agence congolaise ADPI et des acteurs japonais autour du barrage Inga 3, dans le cadre de la recherche de financements structurants

Cap sur la transformation locale des ressources

· Appel lancé aux investisseurs japonais à s'impliquer dans des projets de transformation industrielle dans les domaines minier et agricole

· Volonté de rompre avec l'exportation brute pour favoriser la création de valeur ajoutée et d'emplois locaux

· Valorisation des terres arables et ressources hydriques comme leviers de croissance partagée

Investir dans le capital humain

· Invitation au partage d'expertise japonaise dans la formation professionnelle

· Accent mis sur les opportunités offertes par une jeunesse majoritaire: plus de 70 % de la population a moins de 30 ans

· Priorité donnée au développement des compétences comme pilier du développement national

Interrogée sur son parcours, la Cheffe du Gouvernement a salué l'engagement du Président Félix Antoine Tshisekedi, champion de la masculinité positive, qui a rendu possible sa nomination historique à la tête du Gouvernement.

Elle a également abordé d'autres sujets majeurs, tels que :

· Le processus de paix à l'Est de la RDC, dans lequel le Gouvernement reste pleinement engagé aux côtés des partenaires régionaux et internationaux

· L'autonomisation des femmes, une priorité pour bâtir une société plus juste, inclusive et équitable

«La RDC est ouverte à tous les partenariats qui respectent sa souveraineté, sa vision et ses priorités», a déclaré la Cheffe du Gouvernement.