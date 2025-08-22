Congo-Kinshasa: Football - Le président de Mazembe exprime sa compassion au FC Gillette de Béni

Le président du Tout-Puissant Mazembe Englebert de Lubumbashi, au sud-est de la République Démocratique du Congo, Moïse Katumbi Chapwe, a exprimé sa compassion au FC Gilette de Béni, victime d'un accident de circulation mortelle sur la route nationale n°4, dans le Nord-Kivu, dans un message de condoléances posté mercredi sur son site.

« C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris le drame survenu ce dimanche 17 août 2025 à Beni, où un véhicule transportant une partie de la délégation de l'équipe féminine Gilette de Béni a tragiquement sombré dans une rivière au niveau de Balombi, causant la perte de plusieurs vies humaines. En ces moments douloureux, j'adresse, au nom du Tout Puissant Mazembe et en mon nom personnel, mes condoléances les plus émues aux familles éplorées, aux joueuses et dirigeants de l'équipe Gilette Dames, ainsi qu'à toute la communauté sportive de Béni et du Nord-Kivu », a écrit Moïse Katumbi.

Le président du club lushois dit être profondément touché par cette tragédie : «en tant que dirigeant sportif, je reste profondément soucieux de l'encadrement et de la promotion des jeunes filles qui choisissent le football comme voie d'épanouissement et de réussite. Leur courage et leur détermination méritent respect, protection et accompagnement».

Plus de six joueuses décédées sur le coup

Pour rappel, elles étaient dans un véhicule en provenance de la commune rurale de Lume dans le territoire de Béni, où elles venaient de jouer un match amical contre Joli-Dame (2-2), pour la ville de Béni.

Chemin faisant, le véhicule va terminer sa course dans une rivière, provoquant la mort de six joueuses ainsi que du chauffeur.

Parmi les victimes, se trouvent même leur entraineur, Sisca Kombi, ancienne coach de Beni Sport.