Congo-Kinshasa: TICAD9 - Judith Suminwa à l'offensive diplomatique pour la paix et le développement au pays !

La Première Ministre de la République Démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, a donné le coup d'envoi de sa participation à la 9ème Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD9) par des rencontres bilatérales de haut niveau. Elle a, dans un premier temps, échangé, le mercredi 20 août 2025, avec Mahamoud Ali Youssouf, Président de la Commission de l'Union Africaine. Ensuite, elle s'est entretenue avec Raouf Mazou, Haut-Commissaire adjoint chargé des opérations du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR). Ces réunions, marquées par des échanges constructifs, ont mis en lumière les enjeux cruciaux auxquels fait face la RDC notamment, la situation sécuritaire dans l'Est du pays.

Lors de sa rencontre avec le Président de la Commission de l'Union Africaine, la Première Ministre a souligné l'urgence d'un soutien international accru face aux conflits persistants dans la région des Grands Lacs. Accompagnée par Daniel Mukoko Samba et Ayeganagato, respectivement , Vice-Premier Ministre en charge de l'Economie, et Vice-Ministre des Affaires étrangères, ainsi que par l'Ambassadeur en poste à Tokyo, Judith Suminwa a réaffirmé l'engagement de la RDC envers une paix durable, tout en appelant à une action concertée pour répondre aux défis sécuritaires.

Le Président de l'UA, de son côté, a salué les efforts déployés par le gouvernement congolais et a réitéré l'engagement de l'Union Africaine à accompagner la RDC vers une stabilité durable. Cette rencontre a ainsi marqué le début des travaux diplomatiques de la RDC à la TICAD9, mettant en avant l'importance de la sécurité et du développement dans l'agenda du gouvernement Suminwa.

Une audience cruciale avec le HCR

Préoccupée par la crise humanitaire, notamment, le rapatriement des réfugiés congolais du Rwanda et des réfugiés rwandais présents en RDC, la Première Ministre a également rencontré M. Raouf Mazou, Haut-Commissaire adjoint chargé des opérations du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR).

Judith Suminwa, a insisté, au cours de ces discussions, sur la nécessité d'un processus de rapatriement rigoureusement structuré, mettant en avant l'importance d'une identification claire des personnes concernées pour éviter toute crise future. Elle a également souligné la situation des réfugiés congolais au Burundi, appelant à un suivi renforcé jusqu'à leur retour.

Le HCR a salué les efforts de paix en cours et a rappelé l'importance de l'accord tripartite signé à Addis-Abeba, garantissant un retour volontaire, sécurisé et digne des réfugiés. En réaffirmant sa volonté de collaborer étroitement avec le HCR, la RDC démontre son engagement envers le respect des droits humains et la stabilité régionale.

Une diplomatie au service de l'avenir

La participation de la RDC à la TICAD9 s'inscrit dans une dynamique de recherche de solutions durables aux crises qui touchent le pays et la région. En plaçant la sécurité et le développement au coeur de ses préoccupations, le gouvernement Suminwa montre sa détermination à construire un avenir meilleur pour le peuple congolais.

A Yokohama, la RDC affirme sa voix sur la scène internationale, prête à relever les défis qui se présentent à elle et à travailler main dans la main avec ses partenaires pour un avenir de paix et de prospérité.