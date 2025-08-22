Afrique: CHAN - Bloqués à Nairobi, les Léopards regagnent Kinshasa par un vol affrété

Eliminés de la 8ème édition du Championnat d'Afrique des nations (Chan), depuis le dimanche 17 août par les Lions d'Atlas du Maroc, au premier tour, en match de la 4ème journée de la phase de groupe A, les Léopards de la République Démocratique du Congo ont été bloqués jusqu'à mercredi tard dans la soirée toujours à Nairobi, au Kenya, par manque de vol pouvant les ramener à Kinshasa.

D'après les sources sur place, les Congolais ont été même sommés de quitter l'hôtel, où ils étaient logés par l'organisateur d'autant plus que les règlements de la compétition ne prévoient d'y rester que pendant 48 heures après l'élimination. Aux dernières nouvelles rapporte l'Agence congolaise de presse (ACP), un vol a été, enfin, affrété pour faire un aller-retour Kinshasa-Nairobi pour ramener ces dignes fils du pays.

L'avion, précise la source, a été affrété par le gouvernement de la République Démocratique du Congo, via son ministère des Sports et Loisirs. «Oui, il y a un vol qui a été affrété par le gouvernement, mais on avait un problème d'autorisation de survoler. Finalement, le problème a été résolu, l'avion a quitté Kinshasa le mercredi 20 août à 22h, et fera un aller-retour, Kinshasa-Naïrobi, pour aller prendre la délégation des Léopards », a déclaré Me Alain Makengo, conseiller chargé des Sports d'élites au cabinet du Ministre des Sports et Loisirs citez par l'ACP.

Il faut dire que l'attente a été longue pour les Léopards qui s'impatientaient déjà. Selon les informations recueillies, l'équipe devait quitter Nairobi mardi, mais aucun vol n'a été confirmé. Faute d'une information plausible, où l'hypothèse d'un vol affrété n'était toujours pas claire, une autre option avait été évoquée, celle d'autoriser les joueurs souhaitant quitter la tanière à leurs propres frais. Mais aucun membre de la délégation n'a répondu à cette proposition, tous attendant l'avion promis par l'État. Finalement, l'avion a été dépêché mercredi dans la nuit.

Les Léopards faut-il rappeler, ont été éliminés au premier tour comme au dernier Championnat d'Afrique des nations de 2022 en Algérie, avec le même sélectionneur en la personne Otis Ngoma Kondi. Réagissant à la conférence de presse d'après match, ce dernier a assumé la défaite de son équipe, mais n'envisage pas de démissionner. Il a promis de discuter d'abord avec la Fédération à son retour à Kinshasa, si cette dernière va accepter qu'elle parte.

« C'est moi qui suis responsable du résultat, j'assume. Peut-être que j'ai mis la mauvaise composition. Il y a un changement qu'on devait faire bien avant, on a retardé le changement. J'ai engueulé mon staff, c'est une erreur technique », a déclaré Otis Ngoma, sélectionneur des Léopards.

Répondant à une question sur son avenir à la tête de cette équipe après deux éditions échouées, Otis Ngoma un peu fâché n'a pas mâché les mots : « je ne vous dois pas d'explications. Mes comptes, je les rends aux dirigeants et à la communauté de mon pays, à qui je dois beaucoup. Vous n'avez pas à me poser cette question, cela ne vous concerne pas ». Et d'expliciter : « mon avenir en équipe nationale, je discuterai avec la Fédération s'il y aura démission ou non. Si oui, mon successeur quand il viendra, je lui conseillerai sur ce qui a été et ce qui n'a pas été ».