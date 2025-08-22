Congo-Kinshasa: Coopération sécuritaire RDC-Chine - Jacquemain Shabani attendu à Lianyungang pour un forum stratégique !

L'axe sécuritaire entre la République Démocratique du Congo et la République Populaire de Chine est en passe de connaître une nouvelle dynamique. Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Shabani Lukoo, a reçu le mercredi 20 août 2025, l'Ambassadeur de Chine en RDC, Zhao Bin. Au coeur de cette rencontre diplomatique, la formalisation d'une invitation pour une participation de haut niveau de la RDC à un événement international majeur sur la sécurité.

Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre des préparatifs du Forum de coopération internationale sur la sécurité publique, qui se tiendra du 16 au 18 septembre 2025 dans la ville chinoise de Lianyungang. Ce forum, qui rassemble des décideurs du monde entier, se déroulera sous le thème: "Construction conjointe de la sécurité publique mondiale : action unie pour faire face aux menaces diverses". Il s'agit d'une plateforme destinée à renforcer les collaborations face aux défis sécuritaires globaux.

L'agenda du VPM Shabani en Chine s'annonce dense, puisqu'il est prévu qu'il s'entretienne en bilatéral avec son homologue chinois, le Ministre de la Sécurité publique, Wang Xiaohong. Cet échange direct entre les deux responsables de la sécurité intérieure sera une occasion de discuter des enjeux communs et de renforcer un partenariat jugé stratégique par les deux Nations.

Au sortir de l'audience, l'Ambassadeur Zhao Bin a confirmé l'acceptation de l'invitation par la partie congolaise et a dévoilé les contours de leurs discussions.

"J'ai transmis au VPM de l'Intérieur, l'invitation de son homologue chinois pour participer à un Forum en matière de sécurité publique organisé par la Chine en septembre, et une rencontre entre le VPM Jacquemain Shabani et le Ministre Chinois de la Sécurité publique. Il a accepté l'invitation, et nous avons à côté de l'échange sur ce Forum, longuement parlé de quelques dossiers relatifs à l'amélioration de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, pour mieux encourager l'investissement chinois au pays", a-t-il déclaré.

Le diplomate a conclu sur une note de confiance : "Nous avons toute la confiance, tout d'abord en l'avenir du Congo, et nous avons cette confiance en la partie congolaise de bien protéger les investissements chinois et ses businessmans".

Cette démarche poursuit un double objectif clair et stratégique. D'une part, elle vise à consolider la coopération pour contribuer à l'amélioration durable de la situation sécuritaire en RDC, notamment dans sa partie orientale qui fait face à de nombreux défis. D'autre part, elle a pour finalité de bâtir un climat des affaires encore plus favorable et sécurisé, essentiel pour rassurer et encourager les investissements chinois, qui sont déjà significatifs dans le pays.

En acceptant cette invitation, le gouvernement congolais, par la voix du VPM Jacquemain Shabani, réaffirme sa volonté de multiplier les partenariats pour venir à bout de l'insécurité. Ce déplacement en Chine pourrait ainsi marquer une étape décisive dans le renforcement des relations sino-congolaises, où les impératifs de sécurité et les ambitions de développement économique sont de plus en plus indissociables.