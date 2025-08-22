Comores: Des nombreux étrangers en situation irrégulière arrêtés lors de contrôles d'identité massifs

Aux Comores, les contrôles d'identité et de séjour commencés depuis le 12 août se poursuivent. Selon un bilan du ministère de l'Intérieur, en cinq jours, plus de 2 000 personnes ont été contrôlées, parmi elles des étrangers en situation irrégulière. Les autorités se félicitent pour cette opération menée dans le calme et promettent de l'étendre à tout le pays. Certains Comoriens saluent la démarche, pour l'instant limitée aux grandes villes de l'archipel.

Aux Comores, selon le ministère de l'Intérieur, sur 2 000 personnes contrôlées, 180 sont de nationalité étrangère, dont 23 en situation irrégulière. Parmi ceux-ci, huit ont été expulsés et 15 placés en rétention administrative.

Plus de 150 comoriens, contrôlés lors de ces opérations, n'avaient pas de carte d'identité : ils ont 15 jours pour en faire la demande.

« Ces contrôles me semblent positifs. Cette initiative peut contribuer à lutter contre la criminalité. Certes, elle ne suffira pas à elle seule, car lorsque des bandits décident d'agir, il faut des moyens plus importants pour les arrêter. Mais c'est un bon début », salue Amin, rencontré à Moroni.

Anis, tient une épicerie dans les quartiers nord la capitale et partage l'avis d'Amin. « C'est une bonne chose. Les actes de vandalisme que nous connaissons dans nos villages pourraient diminuer. Il arrivait qu'on trouve des personnes assassinées, sans même savoir d'où elles venaient. Cette démarche peut vraiment aider ».

Une opération qui doit « agir avec pédagogie et bienveillance »

Il pense également que l'opération peut contribuer à réduire les violences dans les quartiers. « Je demande toutefois aux autorités d'agir avec pédagogie et bienveillance sans recourir à la violence ni bousculer les gens, modère Anis. Il faut expliquer aux populations qu'en tant que citoyens comoriens, on a le devoir d'avoir sa pièce d'identité sur soi ».

Du côté des communautés étrangères, un membre de l'association des Malgaches aux Comores salue la démarche d'autant qu'elle concerne tous les habitants de l'archipel. Ces contrôles, ne concernant à ce stade que les grandes villes de l'archipel, devraient s'étendre à toutes les localités selon les autorités.