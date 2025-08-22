Sénégal: Reconstruction du lycée de Jaxaay - Le proviseur salue l'engagement du gouvernement

La reconstruction du lycée de Jaxaay, dans le département de Keur-Massar, annoncée par le ministère de l'Éducation nationale enchante les acteurs de l'établissement. Au nom de toute la famille éducative, le proviseur Tamsir Sylla a, dans un entretien avec « Le Soleil », exprimé toute sa satisfaction à l'idée qu'un coup de maître sera bientôt réalisé par l'État du Sénégal en érigeant sur le site, un lycée ultra moderne.

L'espoir renaît au Lycée de Jaxaay qui, depuis quatre ans, est confronté à des inondations qui ont même fini par rendre l'environnement difficilement fréquentable. En effet, depuis le 20 août dernier, un sentiment de soulagement envahit les coeurs des acteurs de la famille éducative de la commune de Jaxaay, consécutivement à la décision prise par l'État de raser l'actuel lycée et d'ériger sur le même site, un établissement moderne où toutes les conditions de performance seront réunies.

Joint par « Le Soleil », le proviseur du lycée de Jaxaay, Tamsir Sylla, informe qu'une réunion s'est tenue à ce propos à l'Inspection d'académie de Pikine Guédiawaye. La rencontre a réuni autour des autorités, l'ensemble des acteurs. « J'étais accompagné du Censeur, de la présidente du gouvernement scolaire, des représentants des professeurs, des surveillants, des membres de l'association des parents d'élèves, etc. », a-t-il indiqué.

« Même le directeur des constructions scolaires, Pape Abou Dia, était présent à cette rencontre où le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, était représenté par sa conseillère technique, Mme Lèye », se réjouit le proviseur du lycée de Jaxaay. Tamsir Sylla estime que c'est une excellente nouvelle pour la famille éducative. « À travers une telle décision, l'État a affiché une volonté ferme de régler le problème qui hantait le sommeil des populations de Jaxaay », a expliqué M. Sylla.

Il ajoute que les travaux de reconstruction devraient durer deux ans. Cependant, ils seront précédés d'une étude d'impact environnemental. Entre temps, les élèves et la direction seront relogés dans deux sites déjà identifiés. Il s'agit du Bloc scientifique et technologique (Bst) de Keur Massar et le collège d'enseignement moyen (Cem) de l'unité 20 des Parcelles assainies.

Le proviseur du lycée de Jaxaay est d'avis que cette décision est d'une importance inestimable en ce sens qu'elle va au-delà des performances scolaires attendues d'une équipe pédagogique. « Nous sommes d'autant plus satisfaits de cette initiative qu'elle aidera même à booster le développement de la commune de Jaxaay. Car, l'éducation tout comme la santé est un facteur d'émergence », a souligné le proviseur du lycée.