Sénégal: Sanctions américaines contre les juges de la CPI - L'UMS marque sa solidarité à leur collègue Mame Mandiaye Niang

21 Août 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Fatou SY

Les sanctions infligées par les Usa contre des juges de la Cour pénale internationale dont le sénégalais Mame Mandiaye Niang suscite la colère de l'Union des magistrats sénégalais ( Ums).

Dans un communiqué, l'organisation dit avoir appris « avec consternation » ces sanctions.

Tout de même elle salue la position adoptée par l'Etat du Sénégal relative à l'indépendance de la justice et au droit des magistrats de la Cour d'exercer leur mission de façon libre et sereine.

Néanmoins Cheikh Ba, le nouveau président de l'Ums et ses collègues du bureau rappellent » la nécessité d'assurer à tous les magistrats de façon générale, et à ceux qui oeuvrent pour la justice pénale internationale en particulier, des garanties substantielles de liberté et de sécurité pour l'exercice sans ingérence de leurs missions ».

Pour finir, l'Ums reaffirme son soutien et sa solidarité au collègue Mame Mandiaye Niang et aux autres membres de la Cour dans ce contexte difficile pour la justice pénale internationale.

Le gouvernement américain a pris des sanctions contre des magistrats de la Cour Pénale Internationale (CPI) parmi lesquels figure Mame Mandiaye Ndiaye, Procureur Adjoint de ladite Cour. Deux autres juges et un autre procureur sont concernés par la mesure. Celle-ci consiste en une interdiction d'entrée sur le sol américain, le gel des avoirs éventuels détenus aux États-Unis et toute transaction financière avec eux.

Les Usa accusent la Cpi de politisation et d'abus de pouvoir.

Selon le gouvernement américain, ces sanctions s'inscrivent dans le cadre l'Executive Order 14203, un décret adopté sous l'administration Trump qui cible toute personne étrangère participant à des enquêtes ou poursuites contre ressortissants américains ou Israëliens sans le consentement de leurs États.

