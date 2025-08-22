Afrique: Afrobasket 2025 - L'Angola fait plier le Cap-Vert au terme d'un derby étouffant

L'Angola a remporté son derby lusophone contre le Cap-Vert en quart de finale de l'Afrobasket masculin, jeudi à Luanda, sur le score de 90 à 80. Dans une Kilamba Arena en fusion, les Palancas Negras ont souffert mais ont fini par valider leur ticket pour les demi-finales.

Le match a été intense et riche en rebondissements. Si l'Angola a souvent pris l'avantage, il n'a jamais réellement dominé. Le Cap-Vert, porté par un quatrième quart-temps tonitruant, avait réussi à renverser la tendance. Revenu à hauteur (65-65, 31e minute), il a ensuite pris les commandes d'une équipe angolaise émoussée, contrainte de puiser dans ses dernières ressources.

Les Insulaires ont cru tenir l'exploit, mais des fautes techniques malvenues ont fini par les priver de victoire dans les dernières minutes. L'Angola, plus réaliste sur la ligne des lancers francs, a repris l'ascendant pour s'imposer 90-80, malgré la forte résistance adverse.

Paradoxalement, l'Angola a remporté chacun des quatre quarts-temps (24-15 ; 45-40 ; 65-63 ; 90-80). Mais le Cap-Vert, longtemps dans le coup, regrettera son manque de tranchant offensif et l'expulsion de l'un de ses joueurs clés, qui a pesé dans le money-time.

Dans les tribunes, les supporters angolais ont vibré au rythme des actions, oscillant entre frayeur et jubilation. Finalement, ils ont pu célébrer la qualification de leur équipe pour les demi-finales, où l'Angola affrontera le Cameroun samedi en deuxième heure. Un duel explosif très attendu, avant l'autre affiche Sénégal-Mali programmée en ouverture.