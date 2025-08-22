Sénégal: Pape Natango Mbaye, le bachelier qui écrit avec ses pieds, décroche une bourse du Port

La Fondation du Port Autonome de Dakar (PAD) a attribué une bourse d'études à Pape Natango Mbaye, jeune bachelier de 18 ans, originaire de Kaolack. Cette bourse financera une formation professionnelle de trois ans et vient récompenser un parcours exceptionnel.

Élève du lycée Ngane Saer de Kaolack, Pape Natango Mbaye a décroché son baccalauréat scientifique (S2) avec mention Bien à la session 2025. Né avec un handicap aux membres supérieurs, il écrit avec ses pieds, une particularité qui ne l'a pas empêché de briller par sa persévérance et son excellence.

Lors de la cérémonie de remise des prix du Concours général, il a reçu des mains du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, la toute première Médaille « Gaïndé de la Performance », une distinction inédite créée pour saluer son courage et sa détermination. Quelques jours plus tard, le chef de l'État l'a accueilli, entouré de sa famille, au Palais de la République.

Son mérite a également été reconnu par le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, qui lui a remis un prix spécial au Concours général 2025.

Dans le cadre de son engagement pour la promotion de l'excellence scolaire, la Fondation du Port autonome de Dakar a attribué aux lauréats du dernier Concour général des bourses d'études d'une durée de trois ans pour soutenir leur parcours académique. Parmi lesquels les lauréats des Premiers Prix, le meilleur élève des classes de Première et le meilleur élève des classes de Terminale. Depuis sept années, la Fondation du Port Autonome de Dakar réaffirme ainsi son rôle d'acteur citoyen en faveur d'une éducation inclusive, de qualité et de l'excellence scolaire.