Sénégal: Mbour - Un trafiquant de drogue actif entre Nianing, Saly et Joal arrêté

22 Août 2025
Le Soleil (Dakar)

Alassane Kamara est dans de sales draps. Ce pêcheur de 27 ans a été arrêté et placé en garde à vue aujourd'hui par les éléments de la Brigade de recherche de la sûreté urbaine du commissariat central de Mbour pour trafic de drogue. Lors de son interpellation, il a été trouvé en possession de deux sachets en plastique, l'un contenant 200 kepas de kush et l'autre 230, soit un total de 430 kepas.

Depuis trois mois, les enquêteurs du commissariat de Mbour suivaient la piste d'un vaste réseau de trafic de drogue dure (kush) actif dans la Petite-Côte. Ce réseau, décrit comme très organisé, disposait de ramifications à Mbour, Saly, Nianing et Joal. Selon les informations recueillies, son chef de file n'était autre qu'Alassane Kamara, qui faisait régulièrement la navette dans le département pour alimenter ses revendeurs.

Ce jeudi, vers 13 heures, un appel anonyme a informé la police du départ de Kamara pour une livraison à Mbour, près des deux stations situées à côté de la banque CBAO. Les limiers se sont aussitôt rendus sur les lieux à bord d'un véhicule banalisé et ont mis en place un dispositif de surveillance. Quelques minutes plus tard, le suspect a été aperçu sur une moto-taxi Jakarta, correspondant parfaitement au signalement donné. Les agents ont alors procédé à son arrestation.

