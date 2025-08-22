Congo-Kinshasa: Infrastructures routières - L'avenue Kasa-Vubu bientôt dans sa nouvelle robe

Des travaux importants de réhabilitation des routes sont en cours de réalisation en vue d'améliorer la mobilité urbaine et de désengorger la ville province de Kinshasa. Traversant plusieurs communes de la capitale, l'avenue Kasa-Vubu subit une forte réhabilitation afin de retrouver son éclat et faciliter la circulation routière.

Dans le but de rendre réel le programme « Kinshasa ezo bonga », programme phare du gouverneur de la ville Daniel Bumba Lubaki, le gouvernement provincial a lancé un projet ambitieux consistant en la réhabilitation des chaussées à travers toute la capitale.

Cette artère est l'une des principales voies qui permettent aux habitants de toutes les communes qu'elle traverse de vaquer à leurs occupations avec une circulation fluidifiée.

La ville-province de Kinshasa est dans cette phase cruciale pour relever les défis dans ce secteur d'infrastructures routières, surtout qu'elle renferme une forte concentration de la population souffrant d'un réseau routier en état de délabrement très avancé, causant ainsi des embouteillages monstres à tous les niveaux et qui fragilisent le déplacement des kinois.

Voyant les activités avancer à grand pas dans cette partie de la capitale, les usagers de cette route n'ont pas caché leur satisfaction : «Nous sommes très contents de l'initiative prise par les autorités de la ville. Et encourageons ce qui est en train d'être fait ici. Ça aussi, c'est un pas pour le développement du pays et de la ville, en particulier. Nous demandons l'implication totale du gouvernement central et provincial pour que les travaux soient achevés pour l'intérêt de tous. Cette route est l'une des plus grande artère que possède la ville de Kinshasa », a déclaré un motocycliste sur place.

Les travaux s'inscrivent dans la vision du Président de la République, Chef de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi, de faire de Kinshasa une ville généreuse et moderne en tout.

Cette réhabilitation des routes dans la ville province de Kinshasa est un chantier d'une ampleur considérable qui ambitionne à réformer son image et améliorer la qualité de vie de sa population.

Il sied de rappeler que l'avenue Kasa-Vubu relie plusieurs communes, en l'occurrence Ngaliema, Kintambo, Bandalungwa, Ngiri-Ngiri, Kasa-Vubu et Kalamu.