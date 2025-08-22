Congo-Kinshasa: Collaboration interinstitutionnelle - Firmin Mvonde chez Guillaume Ngefa

Le Procureur général près la Cour de Cassation, Firmin Mvonde Mambu, a rendu une visite officielle au Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Guillaume Ngefa, ce 21 août 2025, dans son bureau de travail à Kinshasa. Cette rencontre, inscrite dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle, revêt une importance particulière dans un contexte où la réforme de la justice congolaise demeure une priorité nationale.

Il s'agit de la toute première visite du chef du parquet près la Cour de cassation depuis la nomination de Guillaume Ngefa à la tête du ministère de la Justice. Une démarche symbolique, mais aussi stratégique, qui marque le début d'une coopération étroite entre les deux personnalités, désormais appelées à conjuguer leurs efforts pour restaurer l'autorité de la justice et en améliorer le fonctionnement.

Selon des sources proches du ministère, cette rencontre visait à renforcer la synergie entre les institutions judiciaires et exécutives, en vue de répondre efficacement aux multiples défis qui minent le système judiciaire en République démocratique du Congo, notamment la lenteur des procédures.

Guillaume Ngefa, nouveau patron du ministère de la Justice, mesure l'ampleur de la tâche qui l'attend. Collaborer étroitement avec Firmin Mvonde, dont l'expérience et la stature dans le secteur judiciaire sont reconnues, constitue un levier important pour impulser un changement profond dans la gestion de la justice congolaise.

Cette visite de courtoisie pourrait ainsi inaugurer une nouvelle ère de coopération constructive entre les différentes composantes de l'appareil judiciaire, dans un souci d'efficacité, de transparence et de respect de l'Etat de droit.