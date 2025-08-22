Congo-Kinshasa: L'Archidiocèse de Kinshasa en deuil - Monseigneur Edouard Kisonga retourne dans la maison du Père !

Mercredi 20 août dans la soirée, un coup de foudre frappe l'Eglise catholique romaine de la République Démocratique du Congo, précisément celle de l'archidiocèse de Kinshasa. Son Pasteur et Evêque, Monseigneur Edouard Kisonga, évêque auxiliaire émérite et Vicaire-général de l'église de Kinshasa retourne dans la maison du Père.

Admis depuis lundi à l'hôpital Monkole, dans la commune de Mont-Ngafula, pour des soins appropriés, le Cardinal Fridolin Ambongo a alerté sur l'état de santé préoccupant de celui qui a donné sa vie au service de l'Eglise corps du Christ, invitant ainsi le peuple de Dieu en "union de prière" pour son Pasteur hospitalisé.

Hélas ! Cela n'a pas tardé lorsque l'inévitable est finalement arrivé.

Nommé par le Saint-Siège depuis le 30 janvier 2000 comme évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Kinshasa, Mgr Edouard Kisonga sera plus tard en compagnie de deux autres évêques auxiliaires, aujourd'hui ordinaires des diocèses, Mgr Timothée Bodika (Kikwit) et Mgr Sébastien Muyengo Mulombe (Uvira).

Membre de la Congrégation des Pères du Saint Sacrément, Mgr Kisonga est décédé à l'âge de 79 ans après avoir renoncé à l'office d'évêque auxiliaire de Kinshasa depuis le 26 avril 2021 à l'occasion de ses 75 ans d'âge et 21 ans d'épiscopat.César Nkangulu