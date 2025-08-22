Congo-Kinshasa: Projet Rocade de Kinshasa - Daniel Bumba participe au lancement des indemnisations des expropriations

Le Gouverneur Daniel Bumba Lubaki a participé, ce mardi 19 août 2025, à la cérémonie de lancement des indemnisations des expropriations pour cause d'utilité publique, dans le cadre du projet des rocades de Kinshasa.

L'événement, tenu au croisement des rocades et de la route nationale n°1 à Mont-Ngafula, a réuni plusieurs autorités dont les ministres des Infrastructures et Travaux Publics, de l'Urbanisme et Habitat, de l'Aménagement du Territoire, des Affaires Foncières, ainsi que des membres de l'exécutif provincial et des élus locaux.

Le Gouverneur a exprimé sa gratitude au Chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour son engagement à doter Kinshasa d'une voirie moderne, visant à désengorger les artères principales et à fluidifier la circulation. Il a assuré que chaque Kinois exproprié sera justement indemnisé par le gouvernement, précisant que ce processus, ainsi lancé, se poursuivra pour garantir l'accompagnement de toutes les personnes concernées par ce projet d'envergure.

Sur un total de 3 813 parcelles et concessions concernées, 652 dossiers ont déjà été négociés avec la commission interministérielle chargée des expropriations.

Lors de la cérémonie, un premier chèque de 15 millions de francs congolais a été remis symboliquement au bourgmestre de cette municipalité, au bénéfice des premiers citoyens concernés.

Il faut noter que cette opération est encadrée par un arrêté interministériel signé par les ministères des Infrastructures et Travaux publics, des Affaires Foncières, de l'Urbanisme et Habitat, ainsi que de l'Aménagement du territoire.

Egalement, une commission mixte a été instituée pour assurer la délimitation des services non aedificandi et superviser l'ensemble du processus d'expropriation.

Le projet de Rocades de Kinshasa s'étend sur 73 kilomètre, avec pour objectif de relier la partie sud de la ville à l'aéroport international de N'Djili, et de désengorger Plusieurs artères majeures de la capitale. Il s'agit de deux voies principales, la rocade Sud-Est et la rocade Sud-Ouest, qui formeront une boucle autour de la ville. Le projet est financé dans le cadre du programme sino-congolais, avec un investissement initial de 3.2 milliards de dollars, révisé à 7 milliards, après une série d'alertes données par l'Inspection Générale des Finances.