Congo-Kinshasa: Désenclavement de la route nationale N°7 au Sankuru - Lambert Mende appelle à moderniser Lumumba-ville

Le Député national Lambert Mende Omalanga a échangé, ce mercredi 20 août 2025, avec le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, John Banza, sur la situation critique des infrastructures en République Démocratique du Congo en général et en particulier, celle de la province du Sankuru. Ce leader du Sankuru plaide pour que la réhabilitation de la route nationale numéro 7 soit inscrite comme priorité en vue du désenclavement de cette province de la RDC.

L'ancien porte-parole du gouvernement congolais a mis sur la table plusieurs priorités notamment, l'état des routes, la lutte contre les érosions et la modernisation de Lumumba-ville.

« ... J'en ai profité pour évoquer quelques priorités qui se posent dans la province du Sankuru dont je suis un des élus, particulièrement en ce qui concerne l'aéroport de Lodja, la RN7 qui relie Kananga à Kisangani en passant par les provinces du Sankuru et de la Tshuapa, les érosions et la stabilisation de certaines agglomérations comme Lumumba-ville et Lodja et d'autres questions relatives à la poursuite des projets qui ont été initiés du temps de son prédécesseur», a-t-il souligné devant la presse.

À l'issue de la rencontre, cet élu national du territoire de Lodja s'est dit satisfait de l'engagement pris par le ministre avant de préciser : « Le ministre des Itp m'a rassuré quant à sa disponibilité à veiller à ce que le calendrier qui a été mis à jour pour la réalisation de ces différents projets soit scrupuleusement respecté et je sors donc satisfait de ce contact avec le patron des ITP ».

La province du Sankuru reste confrontée à d'énormes défis infrastructurels. Les routes y sont pratiquement inexistantes. Pire encore, la société chargée de la réhabilitation du tronçon Dibele-Lodja sur la RN7 a suspendu les travaux faute de moyens.