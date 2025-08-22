Angola: Le pays et le Japon renforcent leur coopération dans le domaine des télécommunications

21 Août 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par IZ/ART/BS

Yokohama — Le ministre angolais des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication Sociale, Mário Oliveira, a rencontré jeudi, à Yokohama, le ministre japonais des Affaires Intérieures et de la Communication, Seiichiro Murakami, en marge de la 9e Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l'Afrique (TICAD9).

La rencontre visait à renforcer la coopération entre l'Angola et le Japon dans le secteur des télécommunications, en mettant l'accent sur le partage de stratégies pour améliorer les infrastructures technologiques et garantir une croissance inclusive et durable.

À cette occasion, le ministre angolais a souligné la nécessité d'une collaboration accrue dans les domaines des systèmes satellitaires, du lancement de la télévision numérique terrestre, ainsi que de la possibilité de fabrication d'équipements pour l'opérateur public Angola Telecom.

L'Angola et le Japon entretiennent des relations de coopération dans plusieurs secteurs, les télécommunications et les technologies de l'information étant considérées comme des domaines stratégiques pour la diversification économique et l'innovation numérique.

