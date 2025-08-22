Angola: Le Président João Lourenço rend hommage au peuple japonais

Yokohama — Le Président de la République et de l'Union Africaine, João Lourenço, a rendu jeudi un hommage au peuple japonais, en évoquant les 80 ans du tragique bombardement atomique des villes d'Hiroshima et de Nagasaki, en août 1945.

« Ce fut un moment douloureux qui ne doit jamais se reproduire, nulle part sur la planète, sous aucun prétexte ni pour aucune raison. Ensemble, nous devons rester vigilants pour empêcher la répétition de ce fléau », a déclaré le Chef de l'État, dans son discours prononcé lors du dîner offert par le Premier ministre du Japon, Shigeru Ishiba, aux Chefs d'État et de Gouvernement présents à la neuvième édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 9).

Devant les dirigeants africains et japonais, ainsi que des délégations de l'Union Africaine et des partenaires internationaux, João Lourenço a souligné l'esprit de solidarité du Japon et la réciprocité africaine, marquée par la générosité et la sensibilité face à la douleur et à la souffrance des peuples.

Le Président a également mis en avant l'attitude de Tokyo comme « un partenaire de tous les instants, sensible aux problèmes du continent, sérieux dans l'approche des questions et ferme dans le respect des engagements pris, tant au niveau bilatéral que multilatéral ».

Il a ajouté que la ville de Yokohama, qui accueille la conférence, reçoit avec distinction Africains, Japonais et partenaires internationaux, qui se réunissent tous les trois ans pour réfléchir sur les voies de la coopération et du soutien au développement durable de l'Afrique.

En conclusion de son discours, João Lourenço a proposé un toast au succès de la neuvième édition de la TICAD, à la santé de tous les présents et au renforcement continu de l'amitié et de la solidarité entre l'Afrique et le Japon.