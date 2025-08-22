Angola: Le Président João Lourenço rend hommage au peuple japonais

21 Août 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par IZ/ART/BS

Yokohama — Le Président de la République et de l'Union Africaine, João Lourenço, a rendu jeudi un hommage au peuple japonais, en évoquant les 80 ans du tragique bombardement atomique des villes d'Hiroshima et de Nagasaki, en août 1945.

« Ce fut un moment douloureux qui ne doit jamais se reproduire, nulle part sur la planète, sous aucun prétexte ni pour aucune raison. Ensemble, nous devons rester vigilants pour empêcher la répétition de ce fléau », a déclaré le Chef de l'État, dans son discours prononcé lors du dîner offert par le Premier ministre du Japon, Shigeru Ishiba, aux Chefs d'État et de Gouvernement présents à la neuvième édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 9).

Devant les dirigeants africains et japonais, ainsi que des délégations de l'Union Africaine et des partenaires internationaux, João Lourenço a souligné l'esprit de solidarité du Japon et la réciprocité africaine, marquée par la générosité et la sensibilité face à la douleur et à la souffrance des peuples.

Le Président a également mis en avant l'attitude de Tokyo comme « un partenaire de tous les instants, sensible aux problèmes du continent, sérieux dans l'approche des questions et ferme dans le respect des engagements pris, tant au niveau bilatéral que multilatéral ».

Il a ajouté que la ville de Yokohama, qui accueille la conférence, reçoit avec distinction Africains, Japonais et partenaires internationaux, qui se réunissent tous les trois ans pour réfléchir sur les voies de la coopération et du soutien au développement durable de l'Afrique.

En conclusion de son discours, João Lourenço a proposé un toast au succès de la neuvième édition de la TICAD, à la santé de tous les présents et au renforcement continu de l'amitié et de la solidarité entre l'Afrique et le Japon.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.