Angola: L'OMS et l'UNICEF proposent la création d'un réseau national de communicateurs en santé dans le pays

Luanda — Des représentants de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) en Angola ont plaidé, mercredi à Luanda, en faveur de la création d'un réseau national de communicateurs en santé afin de lutter contre la désinformation dans le secteur de la santé du pays.

Ces responsables s'exprimaient à l'ouverture de la formation sur le rôle et la responsabilité des communicateurs dans la gestion des crises de santé publique, destinée aux journalistes d'organes publics et privés, aux correspondants internationaux et aux communicateurs institutionnels, sous l'initiative du ministère de la Santé, en partenariat avec l'OMS et l'UNICEF.

Pour le représentant de l'OMS en Angola, Valdês Tomás, le secteur de la santé va au-delà de la médecine et doit être construit collectivement, englobant des domaines tels que l'éducation, l'assainissement et la communication.

« Nous parlons ici de santé, et non de maladie. Pour la maladie, nous avons besoin de médecins, mais pour la santé, nous avons besoin d'alliances, de journalistes, de communicateurs, de leaders communautaires et d'institutions engagées dans le bien-être public », a-t-il déclaré.

Valdês Tomás a indiqué que la création d'un réseau réunissant des journalistes de tout le pays permettrait l'échange de bonnes pratiques, l'utilisation de sources fiables et le développement de stratégies de communication sanitaire efficaces en Angola.

« Imaginez l'impact d'un reportage clair sur le paludisme, qui permet à une mère de reconnaître les symptômes à temps, ou d'une campagne bien communiquée, qui incite un jeune à modifier ses comportements à risque. La communication sauve des vies », a-t-il souligné.

Loise Moreira, représentante de l'UNICEF en Angola, a jugé pertinent et urgent de créer des espaces de collaboration continue entre journalistes, professionnels de la santé et partenaires institutionnels.

« Un réseau de communicateurs en santé permettra une réponse plus agile, coordonnée et factuelle lors de crises, telles que les épidémies ou les campagnes de vaccination », a-t-elle ajouté.

Selon Moreira, ce réseau de communicateurs est un outil stratégique pour garantir que la population reçoive des messages clairs, accessibles et précis.

Les agences internationales ont également réitéré leur engagement à soutenir techniquement et institutionnellement la création de ce réseau, qui peut servir d'outil pour la littératie en santé, la lutte contre la désinformation et l'encouragement à l'adoption de comportements sains.

L'initiative, également soutenue par l'Union européenne, compte environ 60 participants et renforcera le rôle fondamental de la communication pour sauver des vies, promouvoir des comportements sains et lutter contre la désinformation.

Le programme de formation comprend des séances pratiques, des discussions et le partage d'outils pour améliorer la qualité et la fiabilité de la couverture journalistique des questions de santé.