Angola: L'évêque méthodiste réaffirme l'engagement de réconciliation entre fidèles

Malanje — L'évêque de l'Église Méthodiste Unie de la Conférence Annuelle de l'Est d'Angola, Moisés Bernardo Jungo, a réaffirmé jeudi, à Malanje, l'engagement du temple à continuer de travailler pour l'unité et la réconciliation entre les fidèles, fondé sur l'amour divin.

S'exprimant lors de l'ouverture de la 1ᣴe Session Extraordinaire de la Conférence de l'Église Méthodiste, le prélat a souligné qu'il est nécessaire pour les fidèles de lutter pour la préservation du bien commun, comme la paix, le patrimoine de l'État, entre autres, et de s'impliquer dans l'éducation civique de la jeunesse, religieuse ou non.

« L'unité ne consiste pas seulement en une proximité physique, mais en un lien spirituel qui transcende les différences entre les personnes », a-t-il déclaré, ajoutant qu'il est nécessaire de vivre unis dans la même foi en Jésus-Christ et dans l'évangélisation de la société.

Par ailleurs, il a affirmé que l'Église ne peut rester indifférente ni distante des événements qui se produisent dans le pays et dans le monde, afin de pouvoir, avec sagesse et dialogue, contribuer à leur résolution.

Il a toutefois condamné les récents événements survenus en juillet dernier dans le pays, marqués par des actes de vandalisme, des pillages et des désordres, soulignant que l'Église continuera à oeuvrer pour la moralisation de la société et l'apaisement des esprits, en particulier chez les jeunes.