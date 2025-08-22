Angola: Le Brent s'échange à 66,08 $ US

20 Août 2025
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Le baril de Brent, référence des exportations angolaises, a ouvert ses échanges sur le marché international à 66,08 $ US ce mercredi, après avoir clôturé la séance précédente à 65,79 $ US, en baisse de 1,22 $ US.

Selon le site web spécialisé « Investing.com », le pétrole de la mer du Nord a enregistré une variation minimale de 65,61 $ US et maximale de 66,58 $ US lors de la séance précédente. Le cours du Brent sert à établir le cours de cette matière première sur le marché international.

Il sert également de référence pour l'industrie pétrolière et les décisions de l'OPEP. Le Budget général de l'État angolais (BGE) pour l'exercice 2025 a été préparé sur la base d'un prix de 70 $ US le baril et d'une production estimée à 1 980 000 barils de pétrole par jour. ACC/VIC/SB

