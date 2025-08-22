Angola: L'ARC et l'OAA créent des partenariats dans le domaine de l'étude du droit de la concurrence

Luanda — L'Autorité de Régulation de la Concurrence (ARC) et l'Ordre des Avocats d'Angola (OAA) ont formalisé mercredi à Luanda, un accord de coopération pour promouvoir et stimuler la recherche, la formation et le renforcement des compétences dans les domaines du droit de la concurrence et de la régulation économique.

L'instrument juridique susmentionné a été signé par la directrice Ana Ramalheira, représentante du président du conseil d'administration de l'ARC, et par la directrice du Centre d'études et de formation de l'OAA, Carlota Cambenje, au nom du bâtonnier de l'Ordre des Avocats d'Angola, Antonio Domingos.

La mise en oeuvre de ce protocole vise à contribuer à l'amélioration de l'environnement des affaires, de la compétitivité et de la productivité, conformément aux programmes gouvernementaux et aux objectifs de développement économique du pays.

Cette initiative, qui renforce le partenariat et la coopération institutionnelle entre les deux entités, sera guidée par la définition de règles et de procédures pour l'intégration de sujets de promotion et de défense de la concurrence dans les programmes de formation de l'OAA.

Les recherches et les réflexions techniques sur le respect du libre marché, la libre initiative entrepreneuriale et économique dans les études juridiques, promues par le Centre d'études de l'Ordre (CEF-OAA), font aussi partie du programme de coopération.

Dans une déclaration à la presse, la directrice du Centre d'études et de formation de l'OAA, Carlota Cambenje, a déclaré qu'il s'agit d'une étape importante qui marque la mission formative non seulement des membres, mais également pour les techniciens dans le cadre des carrières juridiques.

Carlota Cambenje a expliqué que la perspective est de pouvoir concourir activement pour une plus grande diffusion et formation dans ces domaines, en collaboration avec ses noyaux à l'échelle nationale, afin d'étendre la formation à l'ensemble du pays.

De son côté, l'administratrice de l'ARC, Ana Amalheira, a déclaré que les domaines de formation sont considérés comme modernes, innovants et transversaux, défendant l'importance d'études et la recherches, en vue de promouvoir la liberté économique, la libre entreprise et l'action en faveur de la concurrence.

Elle a indiqué que la première action de la signature aura lieu en novembre, le premier cours étant sur le droit de la concurrence.

L'ARC est une personne morale de droit public, dotée du statut d'institut public, avec le service personnalisé, qui garantit le respect et l'application des règles de concurrence dans les secteurs public, privé, coopératif et associatif, pour un fonctionnement efficace et équilibré des marchés, de l'affectation optimale des ressources et la protection des intérêts des consommateurs, conformément au Statut Organique de l'ARC, approuvé par le Décret présidentiel nº 313/18 du 21 décembre.