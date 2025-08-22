Angola: Mise en évidence le rôle des médias dans la réponse aux crises de santé publique

Luanda — Le secrétaire d'État à la Communication sociale, Nuno Caldas Albino, a salué mercredi, à Luanda, le rôle des journalistes et des communicateurs dans la réponse aux crises de santé publique, plus précisément dans la diffusion des informations précises, la promotion de comportements sains et la lutte contre la désinformation.

Nuno Caldas Albino s'exprimait à l'ouverture de la formation sur « Le rôle et la responsabilité des communicateurs dans la gestion des crises de santé publique », destinée aux journalistes des Organes publics et privés, aux correspondants internationaux et aux communicateurs institutionnels, sous l'initiative du Ministère de la Santé, en partenariat avec l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF).

Le secrétaire d'État a souligné l'importance stratégique de la communication en temps de crise sanitaire, affirmant que les journalistes et les communicateurs sont des bâtisseurs de citoyenneté, des faiseurs d'opinion, des influenceurs numériques et des éléments essentiels pour une réponse publique efficace.

« Nous vivons à une époque où l'information circule à une grande vitesse et cette réalité crée des opportunités, mais nous expose aussi à de graves risques, tels que la désinformation et les rumeurs, qui peuvent nuire à la confiance du public et entraver la mise en oeuvre des mesures sanitaires », a-t-il mentionné.

Dans ce contexte, le secrétaire a insisté sur la nécessité pour les professionnels des médias de faire preuve de rigueur, d'éthique et de clarté, afin de garantir une information accessible, transparente et socialement utile.

« Face aux nouvelles technologies et à la croissance des plateformes numériques, il est urgent de renforcer la lutte contre la propagation de fausses informations et des rumeurs qui mettent en danger la santé de la population », a-t-il poursuivi.

Pour lui, cette formation constitue un espace de dialogue et de développement continu visant à renforcer les compétences des communicateurs dans la couverture des urgences de santé publique.

« Une communication responsable peut être considérée comme un pilier essentiel de la santé publique et le journalisme tourné vers la santé, lorsqu'il est pratiqué avec responsabilité, contribue à la littératie sanitaire, à la cohésion sociale et à la protection de la vie », a-t-il précisé.

A propos, le secrétaire d'État a réaffirmé l'engagement de son secteur dans la formation des journalistes et leur spécialisation dans le domaine de la santé, pour une couverture plus professionnelle et préventive.

La représentante de l'UNICEF en Angola, Loise Moreira, a quant à elle salué cette initiative et le rôle majeur de la communication dans la promotion de la santé, en particulier celle des enfants.

« La manière dont les messages sont transmis peut déterminer si une mère sait ou non comment agir dans une situation critique, et c'est là où le journaliste intervient pour informer et sensibiliser la masse», a-t-elle déclaré.

Cette idée, a-t-elle ajouté, s'inscrit dans une stratégie de coopération plus large entre le gouvernement angolais et ses partenaires internationaux, dont le but est de renforcer les capacités des professionnels de la communication et le rôle de la presse en tant qu'alliée dans la protection de la santé publique.

Cette formation, soutenue également par l'Union européenne, a pour objectif d'améliorer le rôle crucial de la communication pour sauver des vies, promouvoir des comportements sains et lutter contre la désinformation.

Le programme de formation comprend des séances pratiques, des débats et le partage d'outils pour améliorer la qualité et la transparence de la couverture journalistique sur les questions liées à la santé.