Afrique: Haltérophilie - Madagascar rafle dix-sept médailles à Accra

22 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

La relève de l'haltérophilie malgache a frappé un grand coup au Championnat d'Afrique jeune et junior qui s'est déroulé cette semaine à Accra, au Ghana. La délégation de la Grande Île a décroché 17 médailles : 6 en or, 9 en argent et 2 en bronze, confirmant la place grandissante de la Grande Île sur la scène continentale.

Chez les filles, les performances ont été étincelantes. En -48 kg, Tendry Tsiky Mahay Tia Rakotonoely (Analamanga) s'est illustrée avec une médaille d'or et cinq d'argent, dans la continuité de ses exploits aux CJSOI. Sa compatriote Tiavina Fabia Andriamitantsoa (Vakinankaratra) a dominé la catégorie en décrochant deux médailles d'or et une d'argent.

En -63 kg, Soloniaina Chainah Andriamparany, déjà triple championne aux Seychelles, a enrichi son palmarès d'une médaille d'or et deux d'argent.

Les garçons n'ont pas été en reste. En -56 kg, Herman Onjatiana (Vakinankaratra) a poursuivi sa belle lancée avec deux médailles d'or et une d'argent. Enfin, Miranto Fitiavana Randriamifidisoa (Analamanga) a complété la récolte en -60 kg avec deux médailles de bronze.

Au-delà du bilan comptable, cette génération prometteuse nourrit déjà des ambitions plus grandes dans la poursuite des belles performances de leurs aînés comme les frères Eric et Tojo Andriantsitohaina, Rozina Randafison et tant d'autres : viser une qualification olympique pour Los Angeles 2028 et Brisbane 2032.

