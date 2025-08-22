Madagascar: Amparafaravola - La police piège des kidnappeurs

22 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Quatre personnes soupçonnées d'avoir organisé l'enlèvement d'une fillette de cinq ans à Ambohimandroso ont été enfermés à la prison d'Ambatondrazaka, après leur présentation devant le parquet mercredi. Il s'agit de deux hommes et deux femmes, identifiés comme les têtes pensantes présumées du crime. Une cinquième suspecte reste sous contrôle judiciaire, sous surveillance du tribunal.

Les faits remontent au 13 août, en début de soirée, lorsque l'enfant a été kidnappée dans la commune d'Ambohimandroso, district d'Amparafaravola, région Alaotra-Mangoro. Les ravisseurs ont exigé une rançon de 150 millions d'ariary auprès de la mère de la victime. Après négociation, le montant a été ramené à 50 millions. Un rendez-vous a été fixé pour la remise de la rançon, permettant aux forces de l'ordre de mettre en place une opération de filature.

Cinq individus ont été interpellés dès le lendemain, le 14 août, grâce à un piège tendu par la Police nationale. L'enquête se poursuit pour identifier d'éventuels complices encore en fuite. En 2022, de nombreux cas de rapts ont frappé Alaotra-Mangoro, parfois suivis de meurtres.

