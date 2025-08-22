Madagascar: Toamasina - Six étudiants placés sous mandat de dépôt

Six étudiants de l'université de Toamasina ont été placés sous mandat de dépôt à la prison d'Ambalatavoahangy, hier. « Ils sont accusés de coups et blessures volontaires et de destruction de biens d'autrui », rapporte une source proche du dossier.

Ces jeunes sont inculpés pour avoir blessé la passagère d'un taxi-brousse reliant Toamasina à Antananarivo, lundi soir. Alors que le véhicule circulait sur la RN2, un bloc de pierre l'a frappée. Cette mère de famille allait retourner à Antananarivo après des vacances à Toamasina. Selon les autorités, les jets de pierres provenaient d'étudiants du campus de Barikadimy, qui manifestaient en réaction aux coupures d'électricité affectant la ville.

L'Organe mixte de contrôle (OMC) de la région Atsinanana s'est réuni après cet incident. Outre les sanctions pénales encourues par les étudiants, des mesures de sécurité ont été renforcées sur le campus. Des Forces de l'ordre ont été déployées pour rétablir l'ordre public, selon une source proche du dossier.

Ce n'est pas la première fois que des manifestations estudiantines perturbent l'ordre public à l'université de Toamasina. Après cette manifestation ayant grièvement blessé une mère de famille, les étudiants sont redescendus dans la rue, mardi soir, armés de flèches et de cailloux. C'est à ce moment-là que les Forces de l'ordre ont procédé à l'arrestation de ces six étudiants.