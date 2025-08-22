Afrique: Football - Chan 2024 - Les Barea jouent quitte ou double

Madagascar défie le Kenya ce vendredi (17 h, heure malgache), en quarts de finale de la CHAN 2024. Une rencontre décisive pour décrocher une place dans le dernier carré.

Les Barea croisent les Harambee Stars, au Centre sportif international Moi de Kasarani, à Nairobi. Soutenus par un public acquis à leur cause, les Kényans partent avec l'avantage du terrain. Madagascar, outsider déclaré, entend toutefois défendre ses chances pour viser une qualification historique.

L'élimination directe ne laisse aucune marge d'erreur. Le Kenya, en tant que pays hôte, aborde ce rendez-vous avec la pression du résultat. Ses statistiques plaident en sa faveur : trois victoires et un nul en phase de groupes, aucune défaite et une défense réputée imperméable. Devant des tribunes déjà pleines, les Harambee Stars bénéficient d'un net avantage psychologique.

Les Malgaches, eux, avancent sans complexe. Après un premier tour mitigé (deux victoires, un nul et une défaite), ils restent sur une dynamique encourageante. L'objectif affiché est clair : viser au minimum une médaille, comme lors de l'édition 2023, ce qui passe par un exploit face au pays hôte.

La dernière confrontation officielle entre les deux équipes remonte à 2019, lors des qualifications à la Coupe du monde, remportée 1-0 par le Kenya. Mais la sélection malgache s'est renforcée depuis et s'appuie désormais sur une expérience accrue des compétitions internationales.

Rien à perdre

Les chiffres des poules soulignent la domination kényane : une possession entre 58 et 66 %, un milieu de terrain maître du jeu, huit buts inscrits en quatre matches et seulement deux encaissés. La combinaison d'une attaque efficace et d'une défense disciplinée en fait un prétendant sérieux au titre.

Face à ce bloc compact, Madagascar propose un jeu plus direct. Avec une possession moyenne de 46 %, les Barea misent sur la vitesse de leurs ailiers et des transitions rapides. Leur bilan (cinq buts marqués, quatre concédés) reflète une équipe encore en quête d'équilibre, mais dont la solidarité défensive reste un atout. Le gardien Toldo, décisif depuis le début du tournoi, pourrait une nouvelle fois peser. « Ce sera un match à quitte ou double. Je donnerai le maximum, car il s'agit soit de poursuivre l'aventure, soit de rentrer à la maison », confie-t-il.

Madagascar n'a rien à perdre, mais tout à gagner. Une victoire ouvrirait la voie vers une nouvelle médaille continentale et confirmerait la place des Barea parmi les révélations africaines de ces dernières années. La prime promise aux joueurs ajoute un enjeu supplémentaire.